Kane y Ghana quieren hacer historia, Croacia no quedarse en el camino: así acaba el grupo L

El grupo L empezó con la sensación de que podia ser uno de los más entretenidos del Mundial. Tras un 4 a 2 de Inglaterra a Croacia en la jornada 1, parecía que ibamos a tener un grupo completamente loco. La realidad, no obstante, terminó siendo bastante distinta: en los otros 3 partidos, apenas 2 goles en total. La jornada 3, con Inglaterra, Ghana y Croacia con opciones para conseguir una ansiada primera plaza, promete ser más interesante.

Inglaterra, salvo desastre mayúsculo, debería ser primera

Los 'Three Lions' no deberían fallar. Su rival es Panamá, una selección que está disputando su segundo Mundial y la cual ha perdido todos los partidos que ha disputado hasta ahora en esta competición. La diferencia de nivel es abismal, la selección inglesa multiplica por 40 el valor de la panameña, y también la de objetivos: Inglaterra sabe que con una victoria abultada tendrá asegurada la primera plaza frente a una Panamá ya eliminada del torneo.

Panamá y Kane rememoran sus momentos más felices en un Mundial

Curiosamente, en sus únicos dos Mundiales disputados, Panamá se ha enfrentado en ambos al mismo rival: Inglaterra. En su primer asalto, en 2018, Panamá consiguió algo histórico para ellos. Ávila colgaba una falta lateral a la que remataba Baloy al fondo de la red. Los jugadores se volvieron locos, la afición también: Panamá había marcado su primer gol en un Mundial. ¿El resultado? 6 a 1 a favor de los ingleses, pero en ese momento aquello no importaba.

Aquel partido también fue muy especial para Harry Kane. El estelar delantero, por aquel entonces jugador del Tottenham Hotspur, consiguió anotar un hat-trick, gracias al cual terminó como Bota de Oro del torneo con 6 tantos. Esta noche, Kane tiene otra vez una buena oportunidad para añadir goles a su contador particular. Si consigue anotar otro hat-trick, se convertirá en el máximo goleador en Mundiales de la selección inglesa, superando a Lineker.

Ghana contra Croacia: la segunda plaza tendrá un fuerte rival

Ghana y Croacia estarán pendientes de un más que improbable tropiezo de Inglaterra. El cuadro no ha otorgado un camino fácil para la segunda de este grupo, que deberá enfrentarse a la segunda del grupo K, muy probablemente Colombia o Portugal.

Al partido llega con más necesidad de puntuar Croacia. La selección balcánica, en caso de perder, tiene opciones de no entrar entre las mejores terceras y quedar fuera del Mundial, mientras que en caso de perder Ghana, la selección tendría muy de cara meterse en caso de no estar entre las dos primeras.

Las 'estrellas negras' quieren hacer historia: en caso de acabar con la portería a cero, se convertirán en el primer equipo africano en terminar una fase de grupos sin encajar ni un solo gol. El Mundial está siendo sorprendentemente bueno para una selección que no logró clasificarse para la Copa África del pasado mes de enero. Para ellos, el hecho de pasar a dieciseisavos ya es todo un logro, más teniendo en cuenta que actualmente se sitúan en el puesto número 65 del ránking FIFA, lo que la sitúa como la cuarta peor selección del Mundial según el máximo organismo del fútbol.

La magia de Modric contra la de los brujos

Por su parte, los croatas quieren ver la mejor versión de un Luka Modric algo apagado hasta ahora en el Mundial. El Balón de Oro en 2018 quiere demostrarle al mundo entero que sigue teniendo mucha calidad en sus botas a sus 40 años, algo que en Madrid y en Milán saben bien. Por ahora, parece ser que ningún chamán ha maldecido al centrocampista, como si que le pasó a Kane, por lo que los croatas más supersticiosos podrán respirar tranquilos.

En el 11 inicial, se espera un único cambio: la entrada de Ante Budimir. El delantero de Osasuna anotó el único gol en la ajustada victoria frente a Panamá, y se espera que Zlatko Dalic cuente con él por delante de Petar Musa, delantero centro del FC Dallas.

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Croacia viene de quedar en el podio las dos últimas ediciones, segunda en el 18 y tercera en el 22, por lo que no pasar de grupo sería todo un fracaso para un país de pocos habitantes pero mucho fútbol.