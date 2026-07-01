Kane evita el descalabro de Inglaterra y fulmina el sueño de RD Congo

No podía ser otro. Harry Kane evitó el ridículo de Inglaterra gracias a un doblete con el que remontó el tanto inicial de Brian Cipenga para mantenerse en la carrera por la Bota de Oro. Dos goles en diez minutos del incansable ariete del Bayern, asistido en ambas ocasiones por Gordon, que meten a los 'Three Lions' en octavos, donde ya espera México.

Vivió Atlanta uno de los partidos más emocionantes de los dieciseisavos de final. Las tuvo de todos los colores Inglaterra en los primeros 45 minutos, pero quien se adelantó fue el Congo, que incluso pudo darle el segundo mazazo a los de Thomas Tuchel.

La gran sorpresa llegó ya a los siete minutos y llevó la firma de LaLiga Hypermotion. Brian Cipenga, futbolista del Almería que brilló el curso pasado en el Castellón, recibió al segundo palo un centro que no logró rematar su compañero ni despejar la defensa. Su disparo entró por el primer palo, en un grave error de colocación de Pickford (0-1). Pero más allá del gol, Cipenga se convirtió en un auténtico dolor de muelas para Djed Spence y Konsa, encarando y desequilibrando constantemente por la izquierda y mandando centros que Wissa no supo aprovechar.

Le sentó fenomenal la pausa de hidratación a Inglaterra, que por fin decidió presentarse al partido bajo el liderazgo de Jude Bellingham. Suyo fue el primer remate inglés, un testarazo que logró detener un Mpasi que sacó de quicio a la delantera de los 'Three Lions'. Hasta tres paradones tremendos protagonizó el portero congoleño, que evitó el empate tanto en otro remate a bocajarro de Bellingham llegando desde segunda línea como en una volea (casi) imparable de Harry Kane.

Lionel Mpasi, el gran héroe de RD Congo / EFE

Insistió Inglaterra, que encerró a los africanos en su área pero que pudo llegar al descanso con un castigo mucho mayor, de no ser porque la madera evitó el segundo de RD Congo en un remate totalmente solo de Yoane Wissa en área pequeña, justo después de que Wan-Bissaka le negase el empate a Rashford sobre la mismísima línea de gol.

De nuevo... Kane

La segunda mitad siguió por los mismos derroteros, con Bellingham topándose con Mpasi y con Rashford mandándola al lateral de la red. Pero el gol no llegaba, los minutos pasaban, Inglaterra se veía eliminada y Tuchel tuvo que mirar hacia el banquillo. De allí escogió a Saka y Gordon, una decisión que terminó luego siendo determinante.

El fichaje del FC Barcelona, castigado por el seleccionador en el encuentro ante Panamá y suplente hoy, se reivindicó con dos asistencias para un Harry Kane que rescató de nuevo a los 'Three Lions'. El ariete del Bayern recibió primero un centro medido a su cabeza. Falló la defensa y falló, por primera vez, Mpasi, que se tragó el balón y que propició el empate de Inglaterra en el 75' (1-1).

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Y diez minutos después, en el 86', él mismo se fabricó el gol de la remontada. Volvió a recibir de Gordon, controló en el área, se giró y la mandó a guardar para salvar la debacle inglesa y dar por concluido el sueño congoleño.