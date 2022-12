Kalvin Phillips cree que Southgate es un técnico "infravalorado"

El mediocentro inglés Kalvin Phillpis no niega su frustración por no ser titular El del City aseguró que las lesiones estuvieron a punto de dejarle fuera del Mundial

El mediocentro inglés Kalvin Phillpis no niega su frustración por no ser titular en una Inglaterra que este sábado peleará contra Francia por disputar sus segundas semifinales mundialistas y defiende el trabajo de su técnico, Gareth Southgate, al que considera "infravalorado". "Creo que se subestima lo buen entrenador que es. Durante los tres últimos años que he estado con Inglaterra he visto el trabajo que ha hecho y es increíble", indicó el jugador del Manchester City.

El mediocentro reconoció que los resultados de los últimos meses previos al Mundial no fueron los mejores, pero no lo atribuyó al trabajo de Southgate, de quien alabó su proyección y la forma en la "que ha nutrido el equipo para ganar partidos y ser uno de los mejores del mundo". "La gente lo infravalora. Tiene muchas decisiones difíciles que tomar y está trabajando con grandes jugadores en el banquillo", indicó.

Phillips aseguró que vive con cierta frustración no tener tantos minutos como en la pasada Eurocopa, relegado al banquillo por Declan Rice, pero lo aceptó con deportividad y aseguró que hay una competencia sana con el futbolista del West Ham con quien, dijo, tiene una gran amistad.

Declan Rice, recuperado

Rice, que se perdió el entrenamiento de la víspera por una enfermedad, pero regresó a los entrenamientos y parece que estará a disposición de Southgate para el duelo contra Francia de este sábado. El del City aseguró que las lesiones estuvieron a punto de dejarle fuera del Mundial, pero el trabajo duro dio sus frutos y ahora quiere poner su grano de arena en el equipo.

Al jugador le pusieron este enigma: Entre su compañero en Inglaterra Jude Bellingham, su compañero en el City Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé, quien pondría en el "once", quien en el banquillo y a quien vendería. "En el equipo titular pondría a Jude. Me encanta Erling, pero creo que empezaría en el banquillo, porque de todas formas saldría más tarde y marcaría un triplete. Y vendería a Mbappé, porque es el que más dinero me daría", bromeó.

Phillips también se refirió a la reincorporación de Raheem Sterling a la selección, tras haber viajado a su país por el robo que sufrió su domicilio con su familia dentro. "Será un gran apoyo, Raheem es un jugador increíble. Estamos encantados de que esté entre nosotros", indicó.