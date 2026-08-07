Un jurista revela si España puede expulsar a Marruecos de la organización del Mundial 2030: "Alegando motivos de seguridad"

Las consecuencias del acceso masivo de migrantes a Ceuta a finales de julio siguen sucediéndose y ahora el tema ha llegado hasta la política. Además, ya han salido especulación que revelarían que el Gianni Infantino desearía que la final se disputara en territorio africano, según publicaba 'The Times', aunque la FIFA se encargó de desmentirlo.

Esta semana los grupos parlamentarios de VOX, Sumar y Podemos han coincidido en proponer una potencial expulsión de Marruecos de la organización del Mundial del próximo año 2030 que se debería celebrar en el país norteafricano en colaboración con España y Portugal.

Pedro Sánchez y Gianni Infantino / X

La situación también ha generado un debate en el tercer país en discordia y el partido ecologista portugués luso también ha reclamado que se excluya a Marruecos de la ecuación, visto lo visto con lo que ha ocurrido con sus vecinos peninsulares.

¿Es realista la idea de VOX, Sumar y Podemos?

Sin embargo, más allá de la teorización y propuestas políticas, ¿es realmente posible expulsar unilateralmente a un país cuando ya se ha aprobado la candidatura conjunta por parte de la FIFA para la puesta en marcha del siguiente Mundial de fútbol?

El medio '20 minutos' ha entrevistado al jurista Adrián Botella, especialista en derecho deportivo, con el objetivo de esclarecer una posibilidad que ya se ha puesto sobre la mesa, pero que no se sabe si es posible de ejecutar.

Dianni Infantino junto con una bandera de España. / Eric Gay

Para el experto la respuesta es clara y concisa: no se puede. El motivo es la normativa FIFA en este aspecto, que es "vinculante para las federaciones nacionales y prevalece sobre cualquier voluntad política o bilateral de los Estados implicados".

La razón se encuentra en el fondo de la propuesta conjunta inicial para acoger el torneo, ya que para poder ser aprobada tiene que pasar por varios filtros y la presente es "la candidatura válida y aceptada" por parte del Consejo de la FIFA y esta incluye a los tres países.

Lamine Yamal celebra con la Copa del Mundo en el MetLife Stadium tras imponerse a Argentina. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Sin embargo, Botella añade que solo existe una posibilidad en el caso de que España y Portugal decidieran tirar adelante la propuesta de expulsión, "alegando motivos de seguridad derivados de una crisis migratoria o de un riesgo que pudiera afectar al desarrollo del torneo".

Solo así podría conseguir que el Consejo lo tomara en cuenta, pero únicamente cuando el peligro fuera palpable por parte de la organización, es decir, "que afecte a la seguridad de árbitros, jugadores, aficionados o infraestructuras deportivas".