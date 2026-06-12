Julián Quiñones, el primer ídolo del Mundial: Cristiano Ronaldo lo conocía de sobra

Raúl Jiménez fue uno de los grandes protagonistas del primer día del Mundial. El actual delantero de los Wolves (equipo de Segunda inglesa) se estrenó por fin en los Mundiales a los 35 años. Lo hizo ante Sudáfrica, en un Azteca repleto de mexicanos, con un cabezazo clínico que significó el definitivo 2-0, el fin de una racha muy dolorosa para su país y el punto final de su sequía en la Copa del Mundo, donde está disfrutando de su cuarta edición. Lógicamente, en un momento tan emotivo, se acordó de su fallecido padre y rompió a llorar sobre el césped.

El triunfo no fue solo un alivio para Raúl Jiménez; lo fue para todo México, que dejó atrás un récord horrible: hasta la fecha, había perdido los siete partidos inaugurales en los que había participado. Y más allá del ‘9’, hay un protagonista que encarriló prácticamente de manera individual el duelo desde muy temprano.

Julián Quiñones fue una bestia indomable para Sudáfrica. El extremo mexicano sacó a relucir su potencia, zancada y superioridad física, y no dudó ni un solo segundo en sacar a pasear el cañón que lleva incorporado en la pierna derecha para abrir fuego en busca de la portería que defendía Ronwen Williams.

Quiñones, el héroe de México / FIFA

El portero sudafricano le sacó la primera a su socio arriba, Raúl, pero no pudo hacer nada ante la primera opción que tuvo el jugador de Al-Qadsiah para liquidarlo: fue un derechazo violento desde la frontal que se coló por debajo de sus piernas.

Su partido fue un espectáculo. Cada balón que pasaba por sus botas era sinónimo de peligro. Lo intentó desde lejos, con bastante acierto, y cuando pisó área solo el palo pudo repeler su particular ‘doblete’. Aunque su ‘show’ fue más allá de lo deportivo. Quiñones se hizo viral en redes sociales por imitar el mítico baile de Siphiwe Tshabalala, autor del golazo sudafricano en el choque inaugural del Mundial 2010 contra México.

Y también porque fue elegido MVP del choque, el primero del Mundial, y el trofeo se lo entregó Canelo Álvarez, boxeador mexicano de 35 años reconocido en todo el mundo. Sin embargo, ¿saben quién conocía de primera mano su potencial esta temporada? Cristiano Ronaldo.

Quiñones es un futbolista desconocido para muchos seguidores del fútbol europeo porque nunca ha jugado en el Viejo Continente. La gran mayoría de su carrera la hizo en México, pasando por Tigres, Venados, Lobos, Atlas y América, hasta que, en 2024, puso rumbo al Al-Qadsiah saudí a cambio de casi 14 millones de euros.

Máximo goleador en Arabia

Su exuberancia, potencia y capacidad para sumar goles ha conquistado la liga que, ahora sí, por primera vez ganó Cristiano Ronaldo y su poderoso Al-Nassr tras varios años de sequía. Y el internacional mexicano, a sus 29 años, le robó parte del protagonismo, destacándose como el máximo goleador del torneo con 33 goles en 31 partidos.

Cifras de escándalo que mejoran los 32 tantos en 32 encuentros del internacional inglés Ivan Toney (Al-Ahli) o los 28 en 30 choques del astro portugués. De momento, Quiñones manda en el contador mundialista de los tres mejores realizadores de la Saudi Pro League.