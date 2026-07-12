Julián Álvarez sale al rescate en la prórroga con un gol antológico, Argentina deja KO a Suiza y se cita con Inglaterra en las semifinales

Julián Álvarez se vistió de Leo Messi. El '9' que quiere jugar en el Barça hizo un tanto de crack desde fuera del área en la segunda parte de la prórroga, con el que Argentina empezó a doblegar a una Suiza, que aguantó todo lo que pudo y un poco más, teniendo en cuenta que jugó casi cincuenta minutos con un jugador menos.

Ganó 3-1 la Scaloneta, con tantos finales de la Araña y Lautaro Martínez en los minutos 112 y 120, respectivamente. Otra vez le tocó a Argentina tirar de épica y corazón para superar una nueva ronda al límite y llegar a las semifinales, donde le espera un choque de animadversión histórica con Inglaterra. Será una guerra.

No hizo un buen partido la campeona, que volvió a jugar por debajo de sus posibilidades. Esta vez, Leo Messi se quedó sin marcar, a pesar de ser la piedra angular de su selección. Suerte para él y para Argentina, que, por fin, apareció Julián para marcar su primer tanto en esta Copa del Mundo. Demostró que es un delantero con estrella.

De Leo a Mac Allister

No es el Mundial más exuberante de Argentina, pero nadie puede negar que es un equipo con muchos registros, recursos y una confianza infinita, que tiene al mejor de la historia llevando el '10' y en estado de gracia. Por eso, la Scaloneta no se ruborizó cuando tuvo que ser reactiva ante Suiza, que se presentó valiente, adueñándose del balón y moviéndolo con largas posesiones durante unos buenos diez minutos.

Todo, sin embargo, tiene un límite. Hasta que Leo se activó y dijo basta. Hubo un primer córner que sirvió Messi y que Mac Allister remató de cabeza. Fue un aviso de lo que se avecinaba. Tras tocar en un defensor helvético, la pelota salió por la línea de gol. En el segundo saque de esquina, Leo, esta vez sirviendo desde la izquierda del ataque, le puso un centro de oro al centrocampista del Liverpool, que, con un nuevo cabezazo, ahora sí, imparable, puso el 1-0. El exblaugrana acababa de dar su segunda asistencia en el Mundial.

Mac Allister puso el 1-0 con este cabezazo / AMY KONTRAS

El mensaje de Argentina había sido demoledor. Suiza sintió el golpe durante unos minutos, pero tuvo el mérito de no defallecer... y se recompuso. Incluso tuvo una acción muy clara en un mano a mano en el que el Dibu Martínez se anticipó a Embolo.

El encuentro involucionó a su escenario inicial: la Albiceleste replegada en bloque bajo, entregando el balón y la temperatura del choque a los helvéticos, que atacaban con paciencia, pero sin morder en el último tercio. Era una situación antinatural para la Argentina que ha construido Scaloni durante su exitoso ciclo como seleccionador.

El partido se afeó, con mucho contacto físico, roces y poco fútbol. El primer tiempo finalizó con solo una oportunidad clara, y la fabricó y la ejecutó Argentina. Aquí estaba el elemento diferencial. Por mucho que tuviera el marcador a su favor, la campeona tenía la obligación de exigirse algo más de cara a la segunda manga.

Messi y Xhaka conversan ante la presencia del colegiado / PETER KLAUNZER

La reacción helvética

Argentina afrontó el segundo tiempo con algo más ambición, pero siguió en apuros. A pesar de jugar con cuatro centrocampistas con pie educado, encontraba muchisimas dificultades para hilvanar su juego característico de pases cortos. El motivo era, en buena medida, la eficiente presión defensiva de los suizos, que iban al límite de la agresividad.

Los helvéticos sintieron el bajón argentino y se lo creyeron. Inoperantes arriba, por fin despertaron. Dieron dos avisos, primero en un cabezazo de Ndoye y, luego, con un lanzamiento lejano de Xhaka, y, en ambos casos, el Dibu Martínez tuvo que lucirse. A la tercera, sin embargo, Suiza empató en una gran acción de Ndoye, aprovechando una asistencia del hasta ahora bético Ricardo Rodríguez para introducir el balón por debajo de las piernas del cancerbero del Aston Villa (1-1, min. 67).

La acción en la que Dan Ndoye puso el 1-1 / PETER KLAUNZER

Suiza se quedó con diez

Los alpinos habían logrado lo más difícil, pero ellos mismos se complicaron la vida. Embolo simuló haber recibido una falta de Paredes, que vio la amarilla. El VAR, tras visionar las imágenes, llamó al colegiado portugués, João Pinheiro, que retiró la amonestación al jugador de Boca Juniors y mostró, correctamente, la amarilla al delantero del Rennes... Era la segunda. Se iba a la calle (min. 72). El error infantil era imperdonable, teniendo en cuenta que las amarillas, en este Mundial, son revisadas por el VAR.

Scaloni sacó a Tagliafico y colocó a Nico González.Y luego a Lautaro Martínez por De Paul. Valía la pena arriesgar para intentar liquidar la contienda sin tener que pagar el peaje del desgaste de la prórroga. Tuvo dos Leo Messi, una vaselina que atajó Kobel y un lanzamiento que se perdió al lado del palo, luego, Mac Allister con un cabezazo que mandó fuera a portería vacía y, por último, Lisandro Martínez en un acrobático remate. El pressing de la Scaloneta fue asfixiante, pero aguantó Suiza con su cerrojazo.

Julián Alvarez disputa un balón con Denis Zakaria / EFE

El partido se fue a la prórroga. Y, como se preveía, esta fue un ataque total de los argentinos, con una formación muy ofensiva, a la que también se sumaron Thiago Almada y hasta el palmeirense Flaco López. Aguantar con uno menos se antojaba una quimera para los suizos, que aparcaron el autobús dentro de su área. Lo suyo era un ejercicio de supervivencia.

Cuando el drama ya sobrevolaba Kansas, Julián cazó un balón fuera del área y se sacó un tremendo obús que entró por toda la escuadra. Punto final. Allí se terminaron los cuartos de final. Luego, Lautaro se unió a la fiesta para poner el 3-1 definitivo en el último suspiro.