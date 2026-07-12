Este sí es el Julián Álvarez que quiere el Barça

Dicen que lo bueno se hace esperar. Julián Álvarez se lo tomó al pie de la letra y mandó, con una obra de arte en el 112', a Argentina a las semifinales de la Copa del Mundo, donde se citará con la Inglaterra de Jude Bellingham y Harry Kane el próximo miércoles 15 de julio (21:00h CET) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Será la sexta ocasión que se vean las caras en un Mundial. Veinticuatro años después.

La campeona del mundo sufrió de lo lindo ante Suiza. Venía de sudar muchísima tinta frente a Cabo Verde y Egipto y los helvéticos no iban a ser menos. Además, el combinado de Murat Yakin estaba a las puertas de la historia: jugar sus primeras semifinales mundialistas. El partido, eso sí, se le puso de cara a la Albiceleste: un testarazo de Mac Allister, a centro de Leo Messi, puso el 1-0 en Kansas City. A partir de ahí, tiró de oficio para mantener su ventaja en el marcador.

Pero la Nati no bajó los brazos y encontró su recompensa en la segunda mitad. Ndoye igualó el encuentro tras culminar una gran combinación al primer toque con Ricardo Rodríguez. Suiza dio un paso al frente, pero entonces llegó la acción más polémica del partido. Pinheiro amonestó inicialmente a Paredes por una supuesta falta sobre Embolo, aunque recibió el aviso del VAR y, tras revisar la jugada, comprobó que el delantero se había dejado caer.

Julián Álvarez celebra su golazo contra Suiza / CHRISTOPHER NEUNDORF

Aplicando la norma conocida como confusión de identidad, el colegiado portugués rectificó su decisión: retiró la tarjeta amarilla a Paredes y se la mostró a Embolo, que ya estaba amonestado. El jugador del Rennes se marchó desconsolado y los helvéticos forzaron la prórroga. El reloj corría, la zaga helvética achicaba agua, Kobel echó el cerrojo y a Argentina le entró el miedo de los penaltis en el cuerpo.

Oportuno

Hasta que Julián dijo basta. El de Calchín, que hasta la fecha había firmado un torneo discreto, se puso el traje de Spiderman para reivindicarse y sellar el pase a semifinales con una obra de arte que quitó las telarañas de la portería de Kobel. Golpeo marca de la casa del atacante que quiere el Barcelona.

Su genialidad nació desde el sector izquierdo del ataque. Frotó la lámpara y sacó un obús directo a la escuadra derecha. Lautaro anotó el 3-1 de la tranquilidad en el añadido y la Albiceleste festejó el pase a semis. Aquellas declaraciones tras el Argentina-Austria dieron la vuelta al mundo y había más ruido que nunca entorno a la figura de Julián. Su rendimiento en el Mundial estaba por debajo de lo esperado e incluso en los primeros partidos tenía que esperar su turno desde el banquillo.

Oportuno es un rato. Cuatro de los cinco goles que ha marcado a lo largo de su carrera en los Mundiales han llegado en las fases eliminatorias, un registro que lo sitúa, junto a Diego Maradona, como el segundo máximo goleador argentino en estas rondas, solo por detrás de Leo Messi.

"Desahogo"

Pero apareció. Oportuno como pocos, eligió el mejor momento para ser decisivo. Tras acaparar buena parte del protagonismo durante el mercado de fichajes, dejó claro que el equipo permanece al margen del ruido externo: "Se habla mucho. Nosotros creo que tenemos que enfocar la energía en nuestras cosas, nuestro trabajo que hacemos día a día. El grupo está muy unido, muy fuerte. No podemos prendernos en cada cosa que se dice en redes sociales, así que el grupo está bien".

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"Preferiríamos ganarlo antes, pero sabemos que no es fácil. Todos los partidos del Mundial están siendo así. Quedan dos más que vamos a ir a por eso con todo", expresó. Además, reconoció que el gol supuso "mucho desahogo". Este sí es el Julián Álvarez que quiere el Barça.