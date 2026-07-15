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MUNDIAL 2026

Julián Álvarez mostró en el Inglaterra-Argentina la versión total que 'enamora' a Flick y a Deco

El '9' de Argentina hizo de '6', de '8', de '7' y hasta de '2' en un despliegue físico brutal durante los 100 minutos de juego; no sumó tangibles, pero Scaloni lo mantuvo por todos los registros que ofrece

ATLANTA (United States), 15/07/2026.- Julian Alvarez (C) of Argentina and Djed Spence (R) of England in action during the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. EFE/EPA/WILL OLIVER

ATLANTA (United States), 15/07/2026.- Julian Alvarez (C) of Argentina and Djed Spence (R) of England in action during the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. EFE/EPA/WILL OLIVER / WILL OLIVER / EFE

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Sergi Capdevila

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Fue un 'bocadillo de cemento' el primer tiempo del Inglaterra-Argentina en el que el papel de Julián Álvarez no pudo ser mucho más que correr, apretar, ayudar en defensa. El sistema de juego de Argentina ya no beneficia, en general, al futbolista pretendido por el Barça, que necesita estar en contacto con el balón, moverse por las inmediaciones del área, asociarse. Verticalidad. Es verdad que está acostumbrado a desgastarse, a correr en defensa, a presionar con Simeone. Entre otras cosas, por eso Flick y Deco lo ven como el refuerzo ideal para el '9', claro.

Primera parte de pico y pala

Ni un disparo en los primeros 45'. Pero vaya, tampoco de su selección, así que es una estadística que no hay que tenerle muy en cuenta al futbolista formado en River Plate. Apenas un par de contactos con el esférico del cordobés y muchos kilómetros recorridos en esos apoyos defensivos. Teóricamente haciendo de '9', pero ya se sabe que en Argentina, con Leo Messi liberado de tareas defensivas, todo el flanco ofensivo debe aplicarse a fondo.

ATLANTA (United States), 15/07/2026.- Julian Alvarez (C) of Argentina and Djed Spence (R) of England in action during the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. EFE/EPA/WILL OLIVER

Julián, ante Djed Spence / WILL OLIVER / EFE

La segunda parte arrancó de forma radicalmente distinta. Argentina dio de inicio un paso al frente y Julián tuvo dos picotazos seguidos. En un lapso de 20" tuvo más producción ofensiva que en los 50' previos juntos.

Una primera clarísima que sacó muy bien Pickford bajo palos y una segunda que estrelló contra el lateral de la red. Acto seguido, gol de Gordon aprovechando un servicio de Rogers y el encuentro totalmente dinamitado.

Cambio de escenario

A partir de ahí Argentina tuvo que volcarse arriba con todo. Acumular efectivos arriba. Mientras Inglaterra reculaba descaradamente y se encerraba con los 11 atrás. Prácticamente dentro del área. Y eso implicó que los suramericanos percutieran, generaran. Ahí decidió Scaloni mantener a todo su arsenal ofensivo. Y eso incluía seguir apostando por Julián, que ya ante Suiza fue el héroe con un golazo de época.

Aregentina's forward #09 Julian Alvarez celebrates scoring his team's second goal during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Argentina and Switzerland at the Kansas City Stadium in Kansas City on July 11, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Julián, en una imagen de este Mundial / EFE

Y Argentina acabó dándole la vuelta en unos últimos 20' brutales. Dos palos y un zafarrancho de combate ofensivo espectacular ante una Inglaterra 'cagona' (disculpen el coloquialismo). Julián acabó haciendo de todo. De interior, de lateral, de mediapunta. Estaba en todas partes, demostrando esa versatilidad y ese compromiso que le caracterizan y por los que el Barça quiere tirar la casa por la ventana.

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Scaloni lo mantuvo los 100' de juego precisamente por ese desgaste y esa relevancia que tiene en esta albiceleste. Cero goles, cero asistencias, pero un número ingente de intangibles.

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