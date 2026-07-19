Julián Álvarez (26 años): "De pequeño, mi familia me inculcó los valores del compromiso y el trabajo duro para lograr cosas"

Detrás de los éxitos deportivos y los estadios europeos, permanece intacta la esencia de aquel niño tímido que corría por las calles de Calchín, Córdoba.

Criado en un pueblo de apenas tres mil habitantes, Julián Álvarez creció observando el sacrificio cotidiano de sus padres, Gustavo y Mariana, en una etapa donde la economía familiar los obligó a compartir techo durante años con su abuela materna. Ese entorno rural, alejado de cualquier lujo, fue el primer molde de su personalidad y de su ética de trabajo.

La familia como escuela de vida

El atacante reconoce que su mentalidad competitiva nació en casa, entre juegos y desafíos con sus hermanos mayores. "Desde muy pequeño, mi familia me inculcó valores sólidos: compromiso, trabajo duro y el esfuerzo necesario para lograr lo que uno se propone", explicó en una entrevista con el diario francés L’Équipe.

Julián Álvarez de pequeño / Archivo

Aquella convivencia prolongada en la casa de su abuela le enseñó que la unión familiar es el sostén fundamental en tiempos difíciles, una lección que hoy sigue guiando su conducta profesional.

Disciplina y perfil bajo en la élite del fútbol

En un deporte rodeado de distracciones, Álvarez mantiene una conducta intachable que sorprende incluso dentro del fútbol moderno.

Julián Álvarez de pequeño / Archivo

Fiel a las pautas de su infancia, evita los excesos, los tatuajes y cualquier gesto que lo aleje de su identidad original. "Mi padre nos decía que nada de tatuajes, nada de cigarrillos ni de alcohol. De adultos cada uno decide, pero yo sigo lo que aprendí en casa", confesó. Para él, conservar la serenidad no es un sacrificio, sino una elección que reafirma sus raíces.

Ambición intacta tras cumplir el sueño mundialista

A los 11 años expresó su deseo de jugar un Mundial junto a Lionel Messi. Años después, no solo lo cumplió, sino que conquistó los títulos más importantes del fútbol.

Julián Álvarez de pequeño / Archivo

Sin embargo, su ambición permanece intacta. "El fútbol no se trata de lo que hiciste ayer, sino de lo que vas a demostrar en el próximo partido", sostiene. Instalado en Europa con la camiseta del Atlético de Madrid, demuestra que es posible alcanzar la cima sin perder la humildad.

Más allá de los trofeos y los goles decisivos, Álvarez mantiene una convicción inalterable: honrar los valores aprendidos en la mesa familiar de Calchín.

Su éxito, afirma, no se mide solo en títulos, sino en la capacidad de seguir siendo la misma persona que empezó a soñar en un pequeño pueblo cordobés.