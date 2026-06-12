Julián Álvarez, la gran duda de Scaloni para el debut de Argentina

Lejos quedan ya aquellos torneos que colocaban en escena a los favoritos desde el primer día, aquellas competiciones en las que el vigente campeón inauguraba las citas. Pero como viene siendo habitual en los últimos tiempos, sobre todo en los Mundiales, la campeona en Catar 2022, Argentina, todavía deberá esperar varios días hasta debutar. Pero no hay mal que por bien no venga.

Encuadrada en el Grupo J, la Albiceleste se estrenará la madrugada del próximo 17 de junio frente Argelia. Todavía quedan cinco días, lo que permite a Julián Álvarez seguir ejercitándose para eliminar de una vez por todas esas molestias que tanto preocupaban a Scaloni.

La selección capitaneada por Leo Messi se ejercitó este viernes con el objetivo de seguir preparando el duelo ante el combinado africano, y lo hizo con una gran novedad. El 'Dibu' Martínez está listo para competir. El guardameta, indiscutible bajo palos en Argentina, avanza en su recuperación y ya apunta a titular en la primera jornada de la fase de grupos.

¡El Dibu haciendo de las suyas! Esta vez, se infiltra entre los fotógrafos... / -

'Fichaje' para Scaloni

Era una de las dudas de Scaloni, puesto que el portero del Aston Villa sufrió en su día una fractura en el dedo anular de su mano derecha que comprometió los días previos al Mundial. En ese sentido, se le vio ejercitándose en días anteriores con una sola mano, evitando esfuerzos con la zona afectada.

Sin embargo, Emiliano Martínez se entrenó este viernes por fin con ambos guantes bajo la atenta mirada de los periodistas, que celebraron su recuperación durante los minutos de puertas abiertas del entrenamiento. El 'Dibu' deja de utilizar la férula, pero sigue con los dedos vendados, un contratiempo que le impediría disputar cualquier partido a excepción de un 'duelo Mundial'.

Entre algodones

Si bien la mitad de las cámaras apuntaban al portero, la otra mitad enfocaban a Julián Álvarez. En medio de todo el ruido mediático por la incertidumbre sobre su futuro, el jugador del Atlético de Madrid sigue siendo la gran duda de cara al debut de Argentina.

Julián Álvarez, en un partido de la selección argentina / DPA vía Europa Press

La 'Araña' saltó al terreno de juego con total normalidad, bromeando con uno de los preparadores físicos del staff de Lionel Scaloni, mientras su tobillo sigue dejando dudas. La de este viernes fue la segunda sesión de Julián con el grupo, con el objetivo de que esté al 100% ante Argelia. Eso sí, todavía no se descarta que Lautaro Martínez le gane la partida en la titularidad para no forzar al '9' de la Albiceleste.

Paralelamente, quien no será titular pero sí cumplirá el sueño de representar a su país es Marcos Senesi, elegido por Scaloni a última hora para sustituir en la convocatoria a Leonardo Balerdi, que se lesionó el pasado viernes y que se perderá el Mundial 2026.

"El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026", anunció la Albiceleste a través de sus redes sociales, en una comunicación que puso fin a las especulaciones que surgieron en los últimos días tras informarse que Balerdi abandonaba la lista mundialista.