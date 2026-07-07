Julián Álvarez deja escapar su gran oportunidad en el Mundial

Pese a no haber hecho mérito alguno pare merecerlo, Julián Álvarez tuvo el premio de la titularidad ante Egipto en los cuartos de final. Apenas 200 minutos había sumado el delantero argentino en los cuatro compromisos anteriores, partiendo de inicio solo en el duelo ante Jordania, donde Scaloni rotó la mayoría de su once ideal.

Pese a ello, el seleccionador argentino quiso dar otra oportunidad al '9' del Atlético de Madrid y aunque tampoco firmó una actuación que merezca mucho más en lo que resta de torneo, cerca estuvo de marcar cuando Egipto dominaba por 0-1 en la primera mitad,

Julián ante Egipto / EFE

Desaparecido por completo en los compases iniciales del partido y teniendo que bajar mucho para poder recibir el balón, Julián Álvarez no encontró su sitio en el campo, algo que se fue acentuando a partir del gol del combinado egipcio.

Cerró filas el equipo de Hossam Hassan y con ello encerró todavía más a un Julián al que se le vio incluso bajar al centro del campo para tener la posibilidad de tocar algún balón.

A CENTÍMETROS DEL GOL

En busca del gol del empate, el equipo argentino empezó a filtrar balones por banda y en una de ellas, con Tagliafico ganando el espacio, Julián tuvo su gran oportunidad.

Llegando desde atrás encontró el espacio para recibir y su disparo en la frontal del área pequeña se topó con un enorme Shobeir, que firmó una de las paradas del torneo con una mano abajo impresionante.

Julian Alvarez of Argentina looks on during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Argentina and Cabo Verde at Miami Stadium on July 3, 2026 in Miami Gardens, United States. AFP7 03/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

No fue la mejor definición posible de 'La Araña', que de haber ajustado algo más la pelota habría sido sin duda el gol del empate.

Pocos minutos después, lo volvió a intentar desde la frontal, aunque su disparo se marchó esta vez muy alto por encima de la portería.

De menos a más claramente la primera mitad de un Julián que debe empezar a demostrar mucho más si quiere poner algún argumento a su favor en la disputa por el '9' ante Lautaro, que en sus minutos en la segunda mitad dio muchos más argumentos.

La segunda mitad tampoco fue nada más brillante para 'La Araña' que pese a que insistió en bajar a la construcción de la jugada e intentó encontrar de manera insistente su espacio, no dio el rendimiento que se espera de él.

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