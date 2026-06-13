Jules Rimet, el héroe de guerra que soñó con unir el mundo con un balón

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 será la 23ª edición de la competición entre selecciones más prestigiosa del mundo. Es la primera vez que se otorga la sede a tres países y que cuenta con 48 participantes, pero el torneo internacional tiene 96 años de historia. Jules Rimet fue el impulsor de una cita sin la que a día de hoy sería imposible entender el fútbol.

Nacido en Theuley (Francia), abogado de profesión, Rimet ejerció de presidente de la FIFA desde 1921 hasta 1954. Aún conserva el privilegio de ser el máximo dirigente más longevo de la historia del organismo rector del fútbol mundial. Antes de llegar al cargo, fundó el club Red Star Football Club (1897) y colaboró en la creación de la Ligue de football association (1910). La LFA se integró en un comité (Comité français interfédéral) que, a su vez. acabaría convirtiéndose en la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Desde el primer día empujó la misma idea: un torneo mundial de fútbol, abierto a profesionales y amateurs, independiente de los Juegos Olímpicos. El conflicto entre la FIFA y el Comité Olímpico Internacional respecto a la autonomía de las competencias futbolísticas fue un punto clave para el nacimiento de la Copa Mundial. La FIFA, dirigida por Rimet, insistía en que tenía la capacidad de organizar un torneo con carácter propio, exclusivo y universal para acabar con la condición de los Juegos Olímpicos de que solo pudieran participar futbolistas amateurs. El profesionalismo ya era una realidad y Rimet luchó contra todo para que el Mundial, que inicialmente no gozó de un apoyo unánime ni amplio, fuera una realidad en 1930.

De una caja de zapatos a la misteriosa desaparición

La primera edición se disputó en Uruguay, el país que había ganado los torneos olímpicos de fútbol de 1924 y 1928. La camiseta de la selección charrúa tiene cuatro estrellas, de hecho, porque los uruguayos reivindican esos dos triunfos en los JJOO previos a las dos Copas del Mundo que levantaron, en 1930 y 1950.

"Rimet, no obstante, se mantuvo firme en su lucha por plasmar su visión. Sus esfuerzos únicos para la creación del Mundial se vieron reconocidos en 1946, cuando, con motivo del 25º aniversario de su elección como presidente, el trofeo mundialista fue bautizado con su nombre", recordó la FIFA cuando se cumplió un centenario de la llegada de Jules a la FIFA. En 1970, Brasil ganó la competición por tercera vez y adquirió el derecho de conservar perpetuamente el galardón real, fabricado por el escultor Abel Lafleur y con un diseño que recuperaba la silueta de Niké, la diosa griega de la victoria.

La Copa Jules Rimet quedó expuesta en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol en Río de Janeiro. El trofeo había sobrevivido a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial gracias a que el dirigente de la FIFA Ottorino Barassi lo retiró en secreto de una caja fuerte bancaria y lo escondió en una caja de zapatos bajo su cama, pero no corrió la misma suerte en Brasil: el 19 de diciembre de 1983, un grupo de delincuentes entró al edificio y sustrajo la pieza. Las investigaciones señalaron que fue troceado y fundido para vender el oro en lingotes. Hubo personas detenidas y procesos judiciales, pero la pieza histórica no reapareció.

Nominado al Premio Nobel de la Paz

Hay un capítulo de la vida de Rimet que su biografía oficial suele despachar en pocas líneas. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, tenía 40 años y una carrera jurídica consolidada en París. No era edad de trincheras, pero Francia necesitaba hombres. Rimet quedó asignado al XXII Regimiento de Infantería, destinado en Rouen, donde ascendió de cabo a sargento. Combatió en la defensa de los canales del Deule y después fue enviado al Somme, escenario de una de las batallas más mortíferas de la historia de la humanidad. El mismo hombre que años después soñaría con unir al mundo a través del fútbol (y que por ello en 1956, el año de su defunción, fue nominado al Premio Nobel de la Paz) había sobrevivido al barro y a la metralla de la Gran Guerra.