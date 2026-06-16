Jules Kounde pone la primera piedra con Francia para recuperar sensaciones

Jules Kounde ha logrado mantener la confianza de su seleccionador, Didier Deschamps, a pesar de su temporada de altibajos con el FC Barcelona, hasta el punto de que el internacional francés llegó a perder su puesto en el lateral derecho en alguna fase de la campaña en detrimento de Eric Garcia. El Mundial 2026 es el mejor escenario posible para que el parisino recupere sensaciones, y aunque no firmó el partido más brillante posible, sí estuvo incisivo por su carril y contribuyó a la victoria de los 'bleus' ante Senegal por 2-0 gracias a una muy mejorada segunda mitad.

Sus números ante Senegal

Kounde tuvo ante los 'Leones de Teranga' una precisión en el pase del 86 por ciento (51 de 59), que fue prácticamente sin fallo en campo propio (27 de 28). En cambio, estuvo poco acertado en el pase en largo, pues solo completó 1 de 6.

El azulgrana tocó el balón en 80 ocasiones y solo falló 1 de sus controles y protagonizó, este fue uno de sus hechos más destacados en el partido, un total de 18 carreras, lo que es muy indicativo de su participación en el juego ofensivo de los 'bleus'.

En defensa, el galo ganó 3 de 4 entradas y 4 de 5 duelos en el suelo, si bien no estuvo bien en los aéreos (solo 1 de 5 a su favor) ni en las pérdidas, alguna de ellas peligrosas, sobre todo tras un arranque de partido titubeante. Como la selección francesa, fue de menos a más. Kounde espejó en 4 ocasiones y sumó 8 contribuciones defensivas.

El mapa de calor de Jules Kounde contra Senegal / Sofascore

Su mapa de calor refleja bien que Jules Kounde estuvo prácticamente al 50 por ciento en campo contrario y en el suyo propio, concentrando el espacio entre las dos áreas.

Un partido que, sin ser para tirar cohetes, a buen seguro le mantienen en la titularidad en los próximos partidos si no hay contratiempos físicos de por medio.

Y es que Didier Deschamps cuenta con Kounde, y como le ocurre en el FC Barcelona, en el lateral diestro y no en su posición natural en el eje de la defensa. Un cambio que al principio no le gustó al parisino, pero al que ya está más que acostumbrado.

Alejandro Balde abraza a Jules Koundé / EFE

Incógnita de futuro

Hansi Flick también confía en Jules Kounde para el Barça... siempre que el francés le responda sobre el terreno de juego. El técnico alemán es exigente al máximo y tira de meritocracia. Aunque ha salido en alguna 'quiniela' de mercado y no es intransferible, lo normal es que el francés siga la próxima temporada en el FC Barcelona, como es su voluntad, y en este sentido, un buen Mundial sería bienvenido en el club azulgrana para confirmar su recuperación y mostrar el nivel exhibido en campañas anteriores. Kounde tiene la palabra y ya ha dado el primer paso.