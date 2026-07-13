Jules Koundé, sobre las palabras de Lamine Yamal: "No es ninguna falta de respeto, también lo hace con el Barça"

Jules Koundé fue uno de los protagonistas en la previa del Francia-España. El defensor del FC Barcelona ejerció como uno de los portavoces del combinado galo en una comparecencia en la que desveló la "relación casi fraternal" de Mbappé y Dembélé y en la que quiso defender a su compañero de club y rival en el Mundial Lamine Yamal.

Las palabras de la gran estrella de la Selección Española no sentaron nada bien en la prensa francesa. Tras clasificarse para las semifinales, Lamine aseguró que si había alguna selección por la que Francia debía tener miedo, esa era España. "No pueden decir que son mejores porque no nos han podido ganar", dijo Yamal. Y pese a que los medios galos criticaron sus declaraciones, Koundé le quitó hierro al asunto.

“No, en ningún momento lo hemos sentido como una falta de respeto. Conozco bien a Lamine. Sé cómo es y, para mí, es una forma ganar confianza. También lo hace con el Barça. Porque él conoce y bien y confía en sus virtudes y en las del equipo en el que juega. Lo veo como motivación extra para él, no como una falta de respeto”, sentenció el lateral azulgrana en la Universidad Metodista del Sur.

Lamine se lamenta de una ocasión perdida en el España-Bélgica / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La clave ante España

Preguntado por la fórmula para derrotar a España, Koundé destacó que Francia debe tratar de quitarle el balón a la Roja en ciertos tramos: "Somos dos equipos muy ofensivos. Históricamente España siempre ha jugado un juego de posesión, aunque también te puede hacer daño en contraataques".

"Nosotros también somos un equipo que está cómodo con la pelota, hundiendo al contrario o podemos jugar un poco más abajo y explotar las transiciones porque tenemos mucha calidad para jugar así. Hay que tener en cuenta que mañana deberemos tener la pelota, porque a España no puedes dejarle la posesión 90 minutos, porque al final te encuentra espacios y te cansa", añadió.

Dembélé celebra uno de sus goles con Koundé / Europa Press

Mbappé-Dembélé

Y sobre la relación entre los dos grandes cracks de Francia, Kylian Mbappé y el Balón de Oro Ousmane Dembélé, Koundé la definió como "casi fraternal": "Su relación es casi fraternal. Han crecido juntos futbolísticamente y se conocen desde hace muchísimos años. Además, son dos personas que transmiten muchísima alegría al grupo".

Noticias relacionadas

"Tanto Ousmane como Kylian son muy bromistas, igual que la mayoría del vestuario, y eso aporta muy buen ambiente y mucha positividad fuera del campo. Después, sobre el césped, todo el mundo puede ver lo importantes que son. Son dos jugadores decisivos y desde el inicio del Mundial no han dejado de marcar diferencias. Esperamos que mañana vuelva a pasar", concluyó Koundé.