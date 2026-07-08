De querer jugar con España a ser suplente con Bélgica: Matias Fernández-Pardo, contra sus raíces

Bélgica consiguió de forma holgada la clasificación ante Estados Unidos en un partido en el que fueron muy superiores y terminaron ganando por 4 a 1. El gran juego de los de Rudi Garcia eclipsó por completo toda la polémica que causó la roja retirada a un Balogun que pasó desapercibido por el campo.

Ahora, a Bélgica le espera un duro rival: España, que tras cinco partidos disputados sigue sin encajar ningún gol. Este partido será muy especial para un jugador del combinado belga que hasta ahora no está siendo determinante: el delantero Matias Fernández-Pardo.

Del "quiero jugar con España" a "yo nunca dije eso"

Matías Fernández nació en 2005 en Bruselas. De padre español y madre italiana, el jugador pudo optar por tres selecciones distintas. En categorias inferiores, el jugador optó por representar a Bélgica, pero esto no le cerraba las puertas en ninguna de las otras opciones.

Todo parecía indicar que el jugador tenía claro a quien quería representar a nivel absoluto, o así lo confirmó en diciembre de 2024 en una entrevista concedida a 'MARCA': "Quiero jugar con España. Si me quieren, no hay duda. Sé que hay competencia, pero me gustan los desafíos. Mi corazón está siempre con España".

Estas declaraciones llegaron al por aquel entonces seleccionador de España sub-21, Santi Denia, que decidió convocarle para el parón de marzo en 2025. Una supuesta lesión le impidió ir, después se le descartó para el europeo sub-21 de verano y en septiembre el Lille no le dejó ir al Mundial sub-20. En noviembre, se contactó con él para volver a jugar con las inferiores, pero el jugador queria la llamada a la absoluta, algo que no llegó nunca.

Finalmente fue Bélgica quien le dió la llamada que tanto esperaba: Rudi Garcia confiaba en él para ser uno de los 26 convocados que viajarían a Estados Unidos. El delantero, al ser preguntado por sus intenciones de jugar con la roja, afirmó que "nunca había dicho que quisiera jugar en España".

Fernández-Pardo, convocado pero sin protagonismo

Matías está teniendo un rol testimonial en el buen Mundial de Bélgica: es la tercera opción en punta por detrás de un Charles de Ketelaere que brilló jugando como delantero centro marcando dos de los cuatro goles de la victoria frente a Estados Unidos. Por delante suyo también está un Lukaku que, siendo suplente, suma ya tres goles y una asistencia.

El delantero del Lille, que esta temporada ha ayudado a su equipo a clasificarse para la Champions con 8 goles y 5 asistencias, ha jugado 53 minutos en este Mundial repartidos entre los 3 partidos de la fase de grupos. En los encuentros eliminatorios ante Senegal y Estados Unidos, cero minutos.

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En caso de haber escogido España, más allá de que su presencia en el Mundial no estaba ni mucho menos asegurada, con el gran nivel mostrado por Oyarzabal, que no está dejando minutos a Borja Iglesias, Fernández-Pardo difícilmente habría tenido un protagonismo superior al que está teniendo en Bélgica. Partido especial para un delantero que, salvo gran sorpresa, no será uno de los titulares que nos dejará el encuentro que enfrentará a España frente a Bélgica.