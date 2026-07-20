Algunos jugadores de la albiceleste no regresarán a Argentina tras perder la final

La Selección de España se impuso con justicia a una Argentina que desde el inicio del partido se vio superada en todos los aspectos del juego. De hecho, desde el comienzo de la segunda mitad, el objetivo de los dirigidos por Lionel Scaloni parecía pasar únicamente por aguantar el resultado y llegar hasta la tanda de penaltis, donde el 'Dibu' podría haber marcado la diferencia.

Además, para lograr lo propuesto, la albiceleste recurrió a un juego muy duro y basado en las pérdidas de tiempo, lo cual tensó el ambiente de la final, además de costarle la expulsión a Enzo Fernández. Finalmente, cuando solo faltaban 15 minutos para que la bicampeona de América alcanzara su cometido, Ferran Torres fusiló a Emiliano Martínez con la pierna izquierda para bordar la segunda estrella en la elástica de 'la Roja'.

Algunos futbolistas regresarán directamente a sus clubes

Ahora, pese a que se daba por hecho que toda la plantilla regresaría a Argentina para el recibimiento de su afición, AFA ha confirmado que algunos jugadores volverán directamente a la dinámica con sus clubes tras la final del mundo, lo que muchos han interpretado como una muestra más del mal perder de los sudamericanos, quienes ya dejaron imágenes lamentables tanto durante los 120 minutos de juego como, sobre todo, una vez ya había terminado todo.

El puñetazo de Nahuel Molina a Rodri una vez pitó el final del partido / Redes

Tras el partido, lejos de aceptar la derrota con deportividad, Nahuel Molina y Leandro Paredes actuaron de manera bochornosa al buscar la confrontación física con los jugadores españoles, recibiendo Rodri un golpe del lateral del Atlético de Madrid y Eric y Gavi ataques del mediocampista de Boca Juniors. Además, Ayala, asistente de la Selección de Argentina, propinó un puñetazo a Dani Olmo en la zona del cuello. De esta manera, el comportamiento de algunos individuos tras el pitido final fue todavía más reprochable que su rendimiento sobre el césped.

No obstante, con los ánimos más calmados, algunos jugadores y parte del cuerpo técnico sí regresarán a su país para ser recibidos por la hinchada albiceleste. Falta por resolver la duda de si Leo Messi, quien sí aceptó con deportividad la derrota al contrario que sus compañeros, estará entre los protagonistas que aterricen en Argentina, pues todo apunta a que el de Estados Unidos, México y Canadá ha sido su último Mundial e, incluso, puede haber sido su última participación en el fútbol de selecciones.