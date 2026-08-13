El jugador 'más polémico' del Mundial apunta a la Premier

La Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá se convirtió en una de las ediciones más polémicas de la historia, pero no por los motivos habituales en el fútbol. Lejos de ser recordada únicamente por polémicas arbitrales como el gol anulado a Croacia frente a Portugal por un toque de balón imperceptible, la expulsión de Embolo contra Argentina o incluso el arbitraje en la gran final del Mundial, la decisión más polémica tuvo que ver con Folarin Balogun.

El delantero estadounidense fue expulsado ante Bosnia y Herzegovina en el duelo correspondiente a los dieciseisavos de final, por lo que en principio quedaba fuera del choque de octavos frente a Bélgica... Pero no fue así. Tras unas más que confirmadas mediaciones de la Casa Blanca, FIFA decidió indultar al 'killer' para que pudiera jugar el partido, en un episodio del que difícilmente podrá separar su figura para el resto de su carrera. Sin embargo, la vida sigue para todos, y Balogun estaría cerca de cambiar de conjunto en el presente mercado.

El Tottenham se lanza a por él

Según información del medio francés 'L'Équipe', el Mónaco ya habría iniciado negociaciones con el Tottenham Hotspur de la Premier League. De hecho, la información apunta a qué desde que comenzó el verano, varios clubes en España e Inglaterra se habrían interesado en el americano, aunque el Tottenham sería el conjunto que realmente se ha lanzado a por él, al establecer contactos con el equipo monegasco. Así, el precio que pide su club de procedencia rondaría los 60 millones de euros, aunque habrá que ver hasta dónde están dispuestos a llegar los londinenses.

En la pasada campaña, Folarin Balogun logró unas cifras más que admirables, pues alcanzó los 19 goles y repartió tres asistencias en 45 partidos sumando todas las competiciones, además de destacar desde el punto de vista futbolístico en la Copa del Mundo al marcar tres tantos, independientemente de lo sucedido tras su expulsión.

Folarin Balogun of Monaco celebrates after scoring a goal / EFE

Además, Balogun no sería el único jugador al que el Mónaco querría dar salida próximamente, puesto que la incorporación de Paul Pogba ha terminado por ser un auténtico fiasco y el equipo de la Ligue One estaría por la labor incluso de rescindir su contrato, ya que el curso pasado solo fue capaz de participar en seis choques, después de su regreso al fútbol tras dejar atrás su sanción por dopaje.