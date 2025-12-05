Un jugador que debes conocer de cada rival de España en el grupo H del Mundial 2026

España ya tiene hoja de ruta en el Mundial 2026. Compartirá el grupo H con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, tres selecciones muy distintas, pero con un denominador común: todos tienen al menos una figura clave capaz de marcar diferencias. Te presentamos al jugador que debes conocer de cada equipo rival.

Uruguay — Federico Valverde (Montevideo, 1998)

Criado en las categorías inferiores de Peñarol, debutó muy joven en Primera y a los 18 dio el salto a Europa fichando por el Real Madrid. Tras un curso de adaptación en el Castilla y una cesión en el Deportivo de La Coruña, regresó al Bernabéu para asentarse definitivamente en la élite. Desde entonces ha levantado Ligas y Champions y se ha convertido en uno de los uruguayos más influyentes de su generación, con sello competitivo y recorrido internacional desde su brillante etapa sub-20 (Balón de Plata del Mundial 2017).

Arabia Saudí — Salem Al-Dawsari (Yeda, 1991)

Producto puro de la academia de Al-Hilal, donde ha desarrollado prácticamente toda su carrera, salvo una breve cesión al Villarreal en 2018. Ídolo local y capitán, dejó huella en la final de la Liga de Campeones asiática de 2019 y firmó uno de los grandes momentos recientes del fútbol saudí con su gol a Argentina en Qatar 2022. En 2025 fue elegido por segunda vez Jugador Asiático del Año, confirmando una trayectoria sostenida al máximo nivel en club y selección.

Cabo Verde — Ryan Mendes (Mindelo, 1990)

Formado en Batuque, salió muy joven a Francia para crecer en Le Havre y ganarse un traspaso al Lille. Vivió una etapa en Inglaterra con el Nottingham Forest (cesión) y se consolidó después entre Turquía y el Golfo: Kayserispor, Sharjah (campeón de Liga en 2019) y Al-Nasr, antes de regresar al fútbol turco y recalar en el Iğdır de la TFF 1. Lig. Con la selección es capitán, jugador de referencia y ya figura en los libros: es el futbolista con más internacionalidades y el máximo goleador histórico de Cabo Verde.