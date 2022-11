El jugador de lo cuatro países que ha optado por representar a Estados Unidos en Qatar

Yunus Musah, de 19 años, vestirá la camiseta estadounidense en Oriente Medio El jugador del Valencia también pudo optar por Ghana o Inglaterra (o la eliminada Italia)

Yunus Musah es uno de los jóvenes a seguir en la inminente Copa del Mundo de Qatar. El jugador del Valencia, de tan solo 19 años, defenderá en Oriente Medio la camiseta de las barras y las estrella. Musah se decantó por representar a Estados Unidos, pero pudo haberlo hecho también por Ghana o Inglaterra. Incluso por Italia, aunque la 'Azzurra' al final no haya clasificado al Mundial.

El joven centrocampista concedió una entrevista a Marca en la que se refirió a esta situación y la "difícil decisión" que tuvo que tomar. El futbolista valencianista habló sobre sus orígenes como persona y sus primeros pasos en el deporte. "Nací en New York, aunque luego he vivido en varios países durante mi vida. He tenido la suerte de conocer diferentes culturas y todavía más (suerte) de que sus selecciones nacionales se interesaran para que compitiera con ellas", explicó el jugador.

Yunus, además de la opción estadounidense, pudo haber optado por jugar con Ghana, país de procedencia de sus dos progenitores. Sus padres se mudaron a la metrópoli neoyorquina, lugar en donde nació el jugador. Después se crio y comenzó a jugar al fútbol... en Italia. En concreto, explica Marca, en la ciudad de Castelfranco Véneto. Sus años en el país transalpino también le hubieran permitido defender la camiseta azzurri. Con diez años, se mudó a Inglaterra, en donde prosiguió su formación como futbolista en la academia del Arsenal. Fue tomado en cuenta por las divisiones menores inglesas, como prueba del talento que posee. Seis años después, el Valencia se hizo con sus servicios.

Los cuatro motivos por los que se decantó por EEUU

Su tiempo en las Islas Británicas también le abrían la puerta de vestir la camiseta de los 'Three Lions'. Es decir, y sin tener en cuenta a Italia por su eliminación en la repesca, Musah tenía otras tres selecciones distintas a las que podía representar en la Copa del Mundo. Al final, debutará en el Mundial con Estados Unidos. "Fue una decisión difícil", confesó el jugador. Hay hasta cuatro motivos por los que el mediocampista del Valencia tomó esa decisión. "El proyecto que me ofrecía la selección de USA, la manera en la que me explicó el seleccionador qué querían de mí, la conexión con los valores del país y el potencial del equipo me hicieron decantarme por Estados Unidos. Es un orgullo poder representar a los ciudadanos de USA y vestir su camiseta y espero poder ayudar a darles grandes alegrías y contribuir al crecimiento del fútbol en el país", explicó.

Curiosamente, en el campeonato mundial Musah se enfrentará a uno de sus 'descartes' (contra Inglaterra, como parte de la segunda jornada del grupo B). Sobre ese particular enfrentamiento, el joven futbolista declaró que "va a ser sin duda muy especial", además de "un partido muy disputado y que a nivel emocional va a suponer muchas cosas". Y es que al final de cuentas, su formación como jugador se produjo en ese país. "Inglaterra me ha dado mucho como persona y como futbolista y también defendí con mucho orgullo su camiseta en las categorías inferiores. Les deseo mucha suerte también en el Mundial, aunque obviamente queremos tener la victoria en el partido", se sinceró el neoyorquino.