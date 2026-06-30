MUNDIAL 2026
¿Contra quién juega Paraguay en octavos del Mundial 2026? Rival, fecha y sede del próximo partido de la Albirroja
Paraguay eliminó a Alemania en los penaltis y ya tiene confirmado el día y el escenario de su debut en los octavos del Mundial
Paraguay está en octavos de final del Mundial 2026 y ya conoce buena parte de la hoja de ruta que le espera. La Albirroja dio la gran sorpresa al dejar fuera a Alemania en una eliminatoria de máxima tensión que se resolvió desde los once metros, y ahora aguarda rival para seguir haciendo historia en el torneo.
El rival saldrá del Francia - Suecia
El próximo adversario de Paraguay todavía no está definido: saldrá del vencedor del cruce entre Francia y Suecia. Sea cual sea el resultado de ese duelo, la selección guaraní medirá su candidatura ante uno de los dos combinados europeos en busca de un billete para los cuartos de final.
Cuándo y dónde juega Paraguay los octavos de final
El partido de octavos está programado para el sábado 4 de julio y se disputará en Filadelfia, uno de los escenarios del Mundial 2026. Allí Paraguay intentará prolongar una participación que ya supera todas las expectativas.
Cómo llegó Paraguay: la heroica ante Alemania
El pase de la Albirroja llegó tras una auténtica batalla frente a Alemania. El choque terminó 1-1 en los 90 minutos y el marcador no se movió en la prórroga de 30 minutos, por lo que todo se decidió en la tanda de penaltis, donde Paraguay se impuso por 4-3 para sellar su clasificación a octavos.
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