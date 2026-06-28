Cuándo juega España contra Austria en el Mundial 2026: fecha, hora y sede de los dieciseisavos

El Mundial 2026 entra en su fase más apasionante y España ya sabe lo que le espera en el horizonte más inmediato. Tras cerrar como primera del grupo H, ahora toca empezar con los dieciseisavos de final y los de De la Fuente han tenido que esperar para concocer a su rival

España ya tiene marcado en rojo su debut en las eliminatorias del Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente se enfrenta a Austria en los dieciseisavos de final con día, hora y sede ya confirmados. Aquí tienes todos los datos del partido.

¿Cuándo juega España contra Austria?

El España - Austria de dieciseisavos de final se disputa el jueves 2 de julio. La Roja afronta este cruce tras cerrar la fase de grupos como líder del Grupo H.

¿A qué hora es el partido?

El encuentro arranca a las 21:00 horas (hora peninsular española). En horario local de Los Ángeles, la pelota echará a rodar a las 12:00 del mediodía.

¿Dónde se juega? La sede

El partido se disputa en el SoFi Stadium de Los Ángeles, uno de los recintos más modernos y de mayor capacidad de todo el Mundial 2026.

¿Dónde ver el España - Austria por TV?

El choque se podrá seguir en abierto y gratis en La 1 de TVE y online en RTVE Play, además de en DAZN.

El rival: Austria, segunda del Grupo J

España se mide al segundo clasificado del Grupo J, el grupo de la Argentina de Messi. Austria selló el billete por delante de Argelia gracias a su mejor diferencia de goles, con Ralf Rangnick al frente de un bloque al alza en Europa.

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El camino de la Roja a partir de aquí

Terminar primera de grupo tiene premio. España evita a Argentina y a Messi, y también a Brasil, hasta una hipotética final, y no se cruzaría con Francia ni Inglaterra hasta unas eventuales semifinales. Si supera a Austria, jugaría los octavos en Dallas el 6 de julio, los cuartos en Los Ángeles el 10 de julio, las semifinales en Dallas el 14 de julio y la final el 19 de julio en Nueva Jersey.