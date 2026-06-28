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MUNDIAL 2026

Cuándo juega España contra Austria en el Mundial 2026: fecha, hora y sede de los dieciseisavos

España disputará su primer partido de clasificación para el Mundial 2026 contra Austria, un rival directo que quedó segundo en su grupo

Lamine Yamal, ante Uruguay

Lamine Yamal, ante Uruguay / EFE

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Xavier Ortuño

Xavier Ortuño

El Mundial 2026 entra en su fase más apasionante y España ya sabe lo que le espera en el horizonte más inmediato. Tras cerrar como primera del grupo H, ahora toca empezar con los dieciseisavos de final y los de De la Fuente han tenido que esperar para concocer a su rival

España ya tiene marcado en rojo su debut en las eliminatorias del Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente se enfrenta a Austria en los dieciseisavos de final con día, hora y sede ya confirmados. Aquí tienes todos los datos del partido.

¿Cuándo juega España contra Austria?

El España - Austria de dieciseisavos de final se disputa el jueves 2 de julio. La Roja afronta este cruce tras cerrar la fase de grupos como líder del Grupo H.

¿A qué hora es el partido?

El encuentro arranca a las 21:00 horas (hora peninsular española). En horario local de Los Ángeles, la pelota echará a rodar a las 12:00 del mediodía.

¿Dónde se juega? La sede

El partido se disputa en el SoFi Stadium de Los Ángeles, uno de los recintos más modernos y de mayor capacidad de todo el Mundial 2026.

¿Dónde ver el España - Austria por TV?

El choque se podrá seguir en abierto y gratis en La 1 de TVE y online en RTVE Play, además de en DAZN.

El rival: Austria, segunda del Grupo J

España se mide al segundo clasificado del Grupo J, el grupo de la Argentina de Messi. Austria selló el billete por delante de Argelia gracias a su mejor diferencia de goles, con Ralf Rangnick al frente de un bloque al alza en Europa.

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El camino de la Roja a partir de aquí

Terminar primera de grupo tiene premio. España evita a Argentina y a Messi, y también a Brasil, hasta una hipotética final, y no se cruzaría con Francia ni Inglaterra hasta unas eventuales semifinales. Si supera a Austria, jugaría los octavos en Dallas el 6 de julio, los cuartos en Los Ángeles el 10 de julio, las semifinales en Dallas el 14 de julio y la final el 19 de julio en Nueva Jersey.

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