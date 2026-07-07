¿Cuándo juega Argentina su próximo partido en el Mundial 2026? Fecha, horario y rival en cuartos

La selección argentina pone rumbo hacia las etapas finales del Mundial 2026. Después de superar nuevamente con muchos apuros a Egipto, el combinado argentino ya está en cuartos de final, donde espera rival del ganador del cruce entre Colombia y Suiza.

A pesar de partir como clara favorita en su duelo de octavos contra Egipto, el equipo de Leo Messi sufrió más de lo esperado para pasar de ronda. Los egipcios se adelantaron pronto en el marcador y plantaron una defensa numantina hasta el final del encuentro, aunque finalmente la 'Albiceleste' supo encontrar el camino hacia la remontada para pasar a la siguiente fase.

De Paul y Messi, al final de la primera parte / Europa Press

Sin convencer, pero todavía viva en la Copa del Mundo, Argentina se cita con el ganador del cruce entre Colombia y Suiza en cuartos de final. Es el paso previo a unas semifinales donde podrían verse las caras con Inglaterra o con Noruega, una de las grandes revelaciones del Mundial. Mucho debe mejorar Argentina si quiere defender su título mundial, algo que por ahora parece lejos de conseguir por su nivel mostrado.

¿Cuándo juega Argentina los cuartos de final del Mundial 2026?

El próximo partido de Argentina, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, se disputará la madrugada del sábado 11 al domingo 12 de julio a las 03:00 horas (CEST). El rival se decidirá del ganador del cruce entre Colombia y Suiza en octavos de final.

¿Dónde ver el próximo partido de Argentina en el Mundial 2026 gratis por TV y en directo?

En España, el partido entre la selección argentina en los cuartos del final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play. Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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