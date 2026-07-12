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MUNDIAL 2026

Jude Bellingham vuelve a acudir al rescate de Inglaterra

El centrocampista del Real Madrid volvió a ser un salvavidas para los suyos

Rogers: "No hay techo para lo que Jude Bellingham puede llegar a conseguir"

Rogers: "No hay techo para lo que Jude Bellingham puede llegar a conseguir"

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Jude Bellingham se ha convertido en el punto seguro de la selección de Inglaterra durante el Mundial 2026. Cuando las cosas vienen mal dadas para los 'Three Lions', el centrocampista del Real Madrid recupera su versión más goleadora para mantener con vida a los suyos en unas rondas eliminatorias que están penalizando enormemente cualquier error cometido.

Inglaterra afrontaba el partido de cuartos de final contra Noruega como clara favorita, y esta teórica superioridad no tardó en verse reflejada sobre el césped. Sin embargo, los escandinavos supieron aprovechar el respiro que les otorgó la pausa de hidratación para sorprender a su rival con un gol descomunal de Andreas Schjelderup, que golpeó con el alma desde el lateral del área para lanzar un misil ante el que nada pudo hacer Pickford.

Tal como sucedió en la eliminatoria de octavos contra Brasil, Noruega ya se veía dando la campanada. Fue entonces cuando apareció Jude Bellingham. Aprovechando un gran pase del azulgrana Anthony Gordon, el '10' de los 'Three Lions' comenzó a sortear rivales hasta situarse en una posición propicia para el remate, conectando un 'zurdazo' más potente que preciso para devolver la igualdad al marcador.

Bellingham, celebrando uno de sus goles

Bellingham, celebrando uno de sus goles / EFE

Otro gol vital para Inglaterra

Bellingham acudía a la cita mundialista después de una temporada difícil en el Real Madrid, pero el reto de liderar a Inglaterra no le ha quedado grande. El centrocampista se ha convertido en un seguro para los suyos en materia goleadora, repartiéndose junto con Harry Kane la totalidad de los goles que han celebrado los de Thomas Tuchel hasta la fecha.

Harry Kane y Jude Bellingham se abrazan en el partido contra la RD Congo.

Harry Kane y Jude Bellingham se abrazan en el partido contra la RD Congo. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

Tan importante como el número de goles es la importancia de los mismos, y en el caso de Bellingham todos han tenido incidencia directa en el desarrollo de los partidos. En el debut ante Croacia fue el encargado de volver a poner a Inglaterra por delante en el marcador, mientras que ante Paraguay fue el encargado de abrir la lata en un encuentro que les terminó brindando la primera posición del grupo.

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Una vez alcanzadas las eliminatorias, Jude volvió a dar un paso al frente con un doblete que encarriló la eliminatoria ante México en octavos. Si bien es cierto que los anfitriones consiguieron reaccionar, la victoria de los 'Three Lions' y el consiguiente pase a cuartos no se podría entender sin los goles del del Real Madrid.

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