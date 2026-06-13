Jude Bellingham carga contra las críticas: "El grupo no conectó bien en la Eurocopa, la presión social influyó"

Nadie duda ya de cuáles son las grandes favoritas en este Mundial 2026. Desde España y Francia hasta Argentina y Portugal, pasando por una Inglaterra que aglutina una gran cantidad de estrellas pero que todavía no parece generar consenso en cuanto a su once tipo.

Se desconoce si Thomas Tuchel tiene ya en mente la alineación titular de cara al debut del 17 de junio ante Croacia. Pero mientras tanto, en Inglaterra siguen generándose debates en varias posiciones -como en la banda izquierda con Gordon y Rashford- pero no en la mediapunta, donde Jude Bellingham parece haberle ganado la partida definitivamente a Morgan Rogers.

El futbolista del Real Madrid acapara gran parte de los focos en el país británico tras su mala temporada tanto en LaLiga como en la Champions. A todo ello había que sumarle la evolución del propio Morgan Rogers, jugador del Aston Villa que ejerce en la misma posición que Bellingham y que culminó el año con la conquista de la Europa League y con 14 goles y 11 asistencias en su casillero.

Tuchel: "Bellingham debe convencerse de nuestra idea de juego" / -

Bellingham titular

Hasta hace escasos días no parecía descabellado pensar que el futbolista perfectamente explotado por Unai Emery fuese el enganche titular de Tuchel en los 'Three Lions', pero todo apunta en Inglaterra a que Bellingham salvó la papeleta con buenas actuaciones en los amistosos de preparación.

Jude Bellingham celebra su gol contra el Athletic Club / Europa Press

Esos partidos que parecen intrascendentes y que en algunos casos se utilizan para dar rodaje a futbolistas y en otros para hacer probaturas de cara al Mundial. Ese fue el caso de Inglaterra, pues sirvieron para ayudar a Tuchel a tomar grandes decisiones y empezar a despejar incógnitas: Bellingham disputó 45 minutos ante Nueva Zelanda y cuajó después una gran actuación ante Costa Rica, cuando el seleccionador le dio 71 minutos.

"Quería ver a Jude asociándose por primera vez con Kane, Elliot Anderson y Rice en el medio. Sé lo que Morgan Rogers nos aporta ahí, lo he visto muchas veces. Para Jude era la primera vez. Tiene que hacerlo, y le encanta, forma parte de nuestro juego. Y lo hizo como todos los demás, a un gran nivel", dijo el martes Tuchel sobre el jugador del Real Madrid. Y desde entonces, la prensa inglesa ya no duda: Bellingham será titular ante Croacia.

Justifica los fracasos

Ajeno a cualquier debate sobre el once de Tuchel, Bellingham habló este viernes en el programa 'Lions' Den' de la FA, donde plantó cara a los más críticos y donde justificó el mal papel de Inglaterra en grandes torneos recientes: "En la Eurocopa (eliminados ante España), cometimos algunos errores fuera del campo. No creo que el grupo se compenetrase tan bien como podría haberlo hecho por varias razones. La presión social influyó".

"Lo hicimos bien en 2028, en Qatar y cuando llegó el momento de ese torneo (la Eurocopa 2024), se nos consideraba uno de los dos o tres equipos que debían ganarlo. No estábamos jugando particularmente bien, así que incluso cuando ganábamos no se sentía la alegría que se debería haber sentido. Tiene que existir esa perseverancia y ese deseo de ganar, pero es propio del fútbol que las victorias se desvanezcan rápidamente y deberíamos aferrarnos un poco más a ese momento", añadió Bellingham.

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Pero no se quedó ahí el centrocampista inglés, que concluyó tajante: "Creo que esta vez debemos tener esas experiencias y saber, por ejemplo, que el que marca el gol de la victoria en la final del Mundial no siempre es aquel por quien apostarías tu casa, así que siempre hay que estar preparados, todos tienen que sentirse queridos y parte fundamental del equipo. Hay que disfrutar del sufrimiento cuando sufrimos en los partidos. Disfrutar de la sensación de estar contra las cuerdas".