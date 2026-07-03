Juanma Castaño señala el gran problema de España en el Mundial: "No vamos muy sobrados"

España ya está en octavos de final del Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente superó con claridad a Austria (3-0) gracias a un doblete de Mikel Oyarzabal y a un tanto de Pedro Porro, dejando atrás las dudas que había generado durante la fase de grupos.

Ahora, la Roja ya piensa en su próximo reto, que será Portugal después de que el conjunto luso derrotara por 2-1 a Croacia. El partido se disputará el próximo lunes 6 de julio a las 21 horas, con un puesto en las semifinales en juego.

España llega reforzada tras firmar su actuación más completa del campeonato, en un partido en el que el técnico español recuperó el once que ya utilizó frente a Arabia Saudí, una decisión que no pasó desapercibida para Juanma Castaño.

El director de 'El Partidazo de COPE' destacó que las mejores versiones de la selección han llegado precisamente con esa alineación, en la que Pedro Porro volvió al lateral derecho y Dani Olmo ocupó la mediapunta: "Los mejores minutos del Mundial fueron con la alineación contra Arabia Saudí y ahora, repitiéndola, han sido contra Austria".

Jugadores de España celebran un gol de Pedro Porro (d) en un partido por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Austria en el estadio SoFi en Los Ángeles (EE.UU.). EFE/ Lavandeira Jr / Lavandeira Jr / EFE

Para el periodista, la mejor noticia no fue solo el resultado, sino la sensación de crecimiento que transmitió el equipo y de que está encontrando su mejor versión: "En el partido frente a Austria se ha visto una clara mejoría del equipo".

También tuvo palabras para Lamine Yamal. Aunque el extremo no consiguió marcar pese a disponer de varias ocasiones, Castaño prefirió quedarse con su evolución antes que con la falta de acierto de cara a puerta: "Es un tipo ambicioso y, además de ir mejorando, quiere aportar goles al equipo y hoy no le ha salido. Ha estado cerca, pero hoy no ha podido marcar, pero tiene que ver el vaso medio lleno. Su evolución es positiva, exactamente igual que la del equipo y esto hace pensar que el próximo lunes contra Portugal estará todavía un poquito mejor".

Lamine Yamal, en el partido ante Austria / Georg Hochmuth/APA/dpa / Europa Press

El periodista también se mostró satisfecho con la evolución de la selección durante el torneo: "Hemos cumplido el objetivo. Estamos subiendo notablemente el nivel, que era lo que queríamos".

Noticias relacionadas

Eso sí, también lanzó un aviso de cara a lo que queda de Mundial. Cree que España ha encontrado un once muy reconocible, pero no cuenta con demasiadas alternativas si necesita cambiar el equipo durante los partidos. "Yo creo que igual estamos un poco justos de efectivos, o sea, que no es una selección que vaya de tener muchas alternativas. No vamos muy sobrados", comentó.