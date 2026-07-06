Juanma Castaño pone en duda la continuidad de Ancelotti como entrenador de Brasil: "Se lo va a llevar por delante"

La selección de fútbol de Brasil ha quedado fuera del Mundial en los octavos de final tras caer por 1-2 ante Noruega, un resultado inesperado que ha generado una auténtica conmoció en el país sudamericano.

El equipo ofreció una mala imagen, superado en intensidad, en orden táctico y en eficacia por una selección noruega que firmó una de las victorias más sorprendentes del torneo.

El KO llega en un momento especialmente delicado: la federación brasileña había anunciado apenas 24 horas antes la renovación de Carlo Ancelotti como seleccionador hasta el Mundial de 2030. Una apuesta a largo plazo que ahora queda en entredicho.

Dudas sobre la continuidad del técnico

En El Tertulión de Tiempo de Juego, el comunicador Juanma Castaño analizó la situación con contundencia. El periodista puso sobre la mesa la gran incógnita que se abre en Brasil tras la debacle: "Brasil se va para casa, Ancelotti acaba de renovar como seleccionador de Brasil. Lo que no sé es si todo lo que se va a organizar ahí con esta eliminación se lo va a llevar por delante o no, pero esto es muy gordo."

Carlo Ancelotti, head coach of Brazil, looks on during the FIFA World Cup 2026 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Las palabras de Castaño reflejan el clima de tensión que se vive en la federación brasileña, donde la continuidad del técnico italiano ya no parece tan sólida como hace apenas un día.

Críticas al planteamiento táctico

Durante el análisis del partido, los tertulianos coincidieron en que el plan de juego de Brasil fue demasiado previsible. Uno de ellos lo resumió así: "Yo tenía muy claro cómo iba a jugar Brasil, Brasil ha jugado hoy dándole la pelota a Noruega."

Según esta lectura, la canarinha salió al campo con cuatro delanteros, buscando un partido de ida y vuelta que permitiera explotar la velocidad de sus atacantes. Sin embargo, Noruega supo neutralizar ese enfoque, imponiendo orden, paciencia y eficacia en las transiciones.

El resultado fue una derrota que deja al descubierto las carencias del equipo y cuestiona la capacidad de Ancelotti para adaptar su estilo a las exigencias del fútbol de selecciones.

Una crisis abierta en Brasil

La eliminación y las dudas sobre el futuro del seleccionador abren un periodo de incertidumbre para una de las grandes potencias del fútbol mundial.

La federación deberá gestionar ahora una situación deportiva e institucional compleja, marcada por la presión mediática, el descontento de la afición y la necesidad de reconstruir un proyecto que parecía sólido hasta ayer.