Juanma Castaño lanza un serio aviso sobre Lamine Yamal antes del España-Bélgica: "Tengo miedo"

La selección española afronta este viernes a las 21 horas una cita decisiva ante Bélgica. El equipo de Luis de la Fuente se jugará el pase a las semifinales del Mundial con el objetivo de seguir acercándose a la gran final del próximo 19 de julio.

Lamine Yamal es una de las grandes referencias ofensivas de España y uno de los futbolistas que más expectación genera en cada partido. El extremo del Barça ha dejado detalles de su enorme calidad durante el torneo, aunque todavía no ha conseguido firmar una actuación tan determinante como muchos esperaban.

Su rendimiento fue uno de los temas que se analizaron en 'El Partidazo de COPE', y donde varios colaboradores coincidieron en que el joven internacional podría estar notando la presión de disputar su primer Mundial siendo ya una de las grandes estrellas del fútbol.

Lamine Yamal, durante el partido Portugal-España / EFE

Nacho Peña fue uno de los primeros en compartir su impresión y aseguró: "Creo que para ver al verdadero Lamine Yamal, tiene que empezar a disfrutar. Le veo obsesionado y ansioso".

Juanma Castaño coincidió con ese análisis y explicó que percibe un cambio en la actitud habitual del futbolista: "Yo le veo serio. Para lo alegre que es, le veo serio y tengo ganas de que se le alegre el gesto".

El director de 'El Partidazo' apuntó que esa presión podría estar influyendo en su rendimiento sobre el césped: "Debería estar tranquilo, porque transmite que tiene la obligación de que debe aparecer cuanto antes en los partidos".

Lamine se lamenta de una ocasión fallada ante Austria / SCOTT STRAZZANTE / EFE

No es la primera vez que Castaño reflexiona sobre el momento que atraviesa Lamine durante este Mundial. Esta misma semana el periodista ya reconoció que le preocupaba que el torneo pudiera estar pasándole factura a nivel emocional: "Lo que tengo miedo es que el avance del Mundial le esté pesando un poco a nivel de ansiedad".

Sin embargo, también lanzó un mensaje de tranquilidad al futbolista y explicó cuál sería su consejo si estuviera en el lugar del seleccionador: "Si fuera De la Fuente, le diría: 'Mira, Lamine, no vas a meter ocho, pero a lo mejor metes uno, que es el gol del Mundial'".