Juanjo Brau, ex fisioterapeuta del Barça: "Messi ve las jugadas en cámara lenta"

Lionel Messi volvió a demostrar que sigue siendo el mejor del mundo. A sus 38 años, el capitán argentino firmó un hat-trick espectacular en el debut de Argentina en el Mundial 2026, guiando a la Albiceleste a una victoria por 3-0 ante Argelia. Con estos tres goles, Messi alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó a Miroslav Klose como máximo artillero histórico de la competición.

El partido, disputado en el 'Arrowhead Stadium', mostró a un Messi imperial. Abrió el marcador con un gol tempranero, amplió la ventaja en el segundo tiempo y sentenció con un tercero de gran calidad. Una actuación redonda que ilusiona a todo un país y confirma que, incluso a su edad, Leo sigue decidiendo partidos a un nivel sobrenatural.

Leo Messi junto a sus compañeros celebrando el triunfo de Argentina sobre Argelia en el Mundial 2026 / Europa Press

Juanjo Brau, quien mejor conoce el 'cerebro' de Messi

En el programa 'Què t'hi jugues' de la Cadena SER, el fisioterapeuta y readaptador Juanjo Brau —quien trabajó más de 25 años en el FC Barcelona y fue durante 18 temporadas el fisio principal del primer equipo— analizó la exhibición de Messi. Brau, que trató a Leo durante toda su etapa azulgrana (incluso acompañándolo en vacaciones para su recuperación), conoce como pocos la mente y el cuerpo del argentino.

Explicó por qué Messi sigue rindiendo a este nivel tan alto: "Messi tiene un tren inferior muy potente. Cuando estaban lesionados y teníamos que hacer el trabajo de la readaptación, nos dábamos cuenta de que Messi no reacciona a la pelota, él predice el espacio. Messi ve las cosas en cámara lenta. Tiene un rastreo visual periférico 'ultra eficiente'. Él mapea constantemente el campo y sabe dónde estará el espacio libre tres segundos antes de que este espacio exista. Reduce la incertidumbre del entorno".

Juanjo Brau, junto a Leo Messi durante la etapa de ambos en el Barça / SPORT

El ex fisio del Barça continuó profundizando en la inteligencia futbolística de Leo: "Mientras los demás gastan mucho físico corriendo tras la jugada, Messi economiza el suyo porque gobierna la geometría del partido. Cuando camina, sabe lo que puede pasar. Compensa con su velocidad de toma de decisiones. Optimiza sus movimientos, hace transiciones cortas y cambios de dirección en el momento exacto aprovechando la inercia del rival. No es que su físico le dé para jugar a este nivel, es que él tiene una capacidad de interpretar el juego que hace que el físico sea algo secundario. Opera en el campo de la predictibilidad".

Brau también puso un ejemplo concreto de un partido ante el Arsenal: "En el momento que iba a patear, vi que se movía" —contó Messi según Brau— "y cambió su decisión. Su cerebro procesa estímulos; no le hace falta ser más rápido que los rivales", afirmó.

Juanjo Brau concluyó que, durante los ejercicios de readaptación, Messi necesitaba una alta carga de predictibilidad, porque si no, "se aburría". Por eso le preparaban ejercicios mucho más complejos.

Una vez más, la combinación de talento, experiencia y una inteligencia futbolística fuera de lo común permite que Lionel Messi, con casi 39 años, siga haciendo historia en un Mundial.