Juan Carlos Rivero o Miguel Ángel Román: podrás elegir qué voces escucharás durante las retransmisiones del Mundial 2026

Quedan pocas semanas para el Mundial. El mejor torneo del mundo está a la vuelta de la esquina, con 48 selecciones y tres países actuando de sede: México, Estados Unidos y Canadá. Una edición especial en la que muchos jugadores querrán lucirse de cara al mundo para mostrar sus mejores cualidades.

El último Mundial, conquistado por la Argentina de Leo, se disputó en Catar y dejó voces para el recuerdo, con el famoso 'Gol Mundial', con José Sanchis y Axel Torres, además de la retransmisión de partidos en La1 con el mítico Juan Carlos Rivero. Pero esta vez, podrás elegir qué voces escuchar.

DAZN ha decidido apostar por Miguel Ángel Román como la voz encargada de narrar los partidos de la selección española durante el Mundial de 2026. La plataforma de streaming refuerza así su equipo de narradores con un perfil ya muy reconocido en LaLiga. La plataforma emitirá en directo los 104 encuentros del campeonato dentro de su oferta digital en España.

Una narración de gran calidad

La elección de Miguel Ángel responde a una estrategia de continuidad dentro de la plataforma, donde ya es una de las voces habituales desde hace varias temporadas. Su estilo narrativo se ha consolidado en retransmisiones de LaLiga y competiciones europeas. El de Sant Boi inició su carrera en medios radiofónicos antes de dar el salto a la televisión, acumulando experiencia en distintas competiciones de primer nivel. Su trayectoria incluye años de trabajo en producciones vinculadas a grandes operadores audiovisuales.

DAZN buscará con esta configuración reforzar su posicionamiento como plataforma principal para el consumo de fútbol en streaming, combinando derechos exclusivos con narradores de referencia ya conocidos por el público. No obstante, habrá que pagar un 'pack' especial para ver los partidos desde la plataforma.

Programación especial

En paralelo, la cobertura del Mundial en televisión en abierto en España seguirá contando con la narración de Juan Carlos Rivero en RTVE, manteniendo así su papel como una de las voces más reconocibles del fútbol en España. La emisión del Mundial está prevista que incluya una cobertura especial, con previas, postpartidos y directos a pie de calle.

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Para muchos, es una buena noticia que haya división de voces, mientras algunos otros probablemente apunten a lo tradicional.