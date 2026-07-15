Josep Pedrerol, obligado a frenar en seco a Juanma Rodríguez tras su polémico comentario sobre Argentina

España ya está en la final del Mundial tras imponerse a Francia en semifinales y ahora solo espera conocer a su rival en la lucha por el título. La selección de Luis de la Fuente se enfrentará al ganador del Inglaterra-Argentina de este miércoles, un partido que ya está generando todo tipo de debates sobre cuál sería el adversario más complicado para levantar el trofeo.

En 'El Chiringuito', Juanma Rodríguez volvió a mostrar su desconfianza hacia Argentina. Aseguró que siente que se está repitiendo lo ocurrido en el Mundial de 2022 y quiso dejar claro desde el principio que sus críticas no van dirigidas al país, sino a la selección.

"He entrado en un déjà vu. ¡Otra vez con lo mismo! (...) No tengo nada en contra de la nación argentina. Lo que no me gusta es cómo se muestra la selección argentina tanto en las victorias como en las derrotas", comentó.

Argentina celebró la victoria con cánticos contra los ingleses / EFE

El periodista recordó el anterior Mundial y comentó que la Albiceleste fue favorecida durante el torneo. Además, se dirigió a Matías Palacios para asegurar que entendía que él no compartiera esa visión por ser argentino, insistiendo en que él simplemente estaba expresando lo que considera una opinión objetiva.

Fue entonces cuando Josep Pedrerol decidió intervenir para defender a su compañero, ya que no estuvo de acuerdo con ese planteamiento y frenó a Juanma en seco: "No, no. Matías es popular porque es muy bueno. Y no por enfrentarse a nadie. Matías dice lo mismo en España que en Argentina. Matías no va a quedar bien con unos y otros. Y no por enfrentarse contigo se hace popular gracias a ti".

Tras esto, el colaborador respondió: "No, no, conmigo no. Modestia ante todo, Josep. Yo crezco cuando discuto con Matías, eso lo tengo muy claro. Pero no veo ningún argentino que sea crítico con la selección".

Juanma insistió en que el equipo está actuando igual que hace cuatro años, y que no le gustaría que fuera el rival de la selección española en la final, ya que parten con una ventaja arbitral.

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"Si tú me preguntas con quién quiero que juegue España la final, yo prefiero jugar con Inglaterra, porque jugaremos contra once. Y si jugamos contra Argentina, vamos a jugar contra trece. Vamos a jugar contra los once argentinos, contra Infantino y contra el árbitro y así lo va a tener más complicado España", declaró.