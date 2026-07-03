Josep Pedrerol estalla tras escuchar lo que dicen en Argentina sobre España: "No me quiero creer este odio y ninguneo"

La polémica entre Josep Pedrerol y Argentina sigue dando de qué hablar en pleno Mundial 2026. Hace unos días, el presentador de 'El Chiringuito' protagonizó un cruce con varios periodistas argentinos después de asegurar que en el país sudamericano no estaba valorando lo suficiente a la selección española.

El debate tuvo bastante repercusión y ahora ha vuelto a reavivarse después de que el programa saliera a la calle para preguntar a varios aficionados argentinos si España les asusta de cara a un posible enfrentamiento en el Mundial. La mayoría de las respuestas fueron muy claras y dejaron entrever que la Roja no está entre las selecciones que más respeto generan en Argentina, incluso, algunos optaron por responder con ironía.

Uno de los aficionados reconoció haber visto jugar a España, pero no dudó cuando le preguntaron si le imponía respeto: "Poco, pero mejor a Argentina que España". Otro aseguró que tampoco ve a la selección de Luis de la Fuente como una amenaza: "No, estamos tranquilos. Yo los fui a ver contra Uruguay y la verdad es que no asusta mucho".

Algunos aseguraron que no tienen miedo a nadie, mientras otro opinaba que "hay equipos mejores que España" porque considera que "todavía no mostró mucho". Tampoco faltaron las bromas. "¿Juega España en el Mundial? No sabía. ¿Quién es España?", respondió otro entre risas.

Las declaraciones más llamativas llegaron cuando algunos ninguneaban a la selección: "No me asusta nada España. Son un chiste", "La última vez que nos asustó fue cuando quisieron invadir Argentina. Vinieron con los barcos y nosotros le tiramos con aceite. Nunca más" o "Lo quiero agarrar en la final. No es rival".

Incluso hubo quien recordó el título de 2010 para quitarle mérito: "España fue campeón del mundo con menos goles de toda la historia de los Mundiales, así que imagínate si nos asusta".

Tras escuchar las opiniones, Pedrerol no ocultó su enfado. El periodista insistió en que espera que esas declaraciones no representen el pensamiento de la mayoría de los argentinos, ya que, por su experiencia, siempre ha sentido un enorme cariño por parte del país sudamericano.

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Pedrerol en 'El Chiringuito' / atresplayer

"Espero que esto no sea la realidad del pueblo argentino que nos sigue y con un cariño espectacular. Yo de verdad no me quiero ir a la cama con la sensación de que Argentina es esto. No quiero aceptar que Argentina piense eso de España. Conozco a argentinos que entienden a España como un país hermano, un país amigo. Este odio, este ninguneo, no me lo quiero creer", concluyó.