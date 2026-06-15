José María Giménez lleva el discurso del Cholo Simeone a la selección de Uruguay: "Pensamos en Arabia, luego en Cabo Verde y luego en España"

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Giménez demostró que los años en el Atlético de Madrid han calado hondo en su mentalidad. Al ser preguntado por el camino de Uruguay, el defensor tiró de manual rojiblanco para frenar cualquier mirada al futuro y aseguró: "Ya sabéis cómo es, estamos pensando en Arabia, luego pensaremos en Cabo Verde y luego pensaremos en España".

"Es un cambio generacional, hay muchos chicos jóvenes que están empezando, hemos crecido juntos; el equipo tiene una buena base para afrontar un torneo tan duro como es este. Tiene equipo Uruguay para estar a la altura", afirmó sobre las aspiraciones del grupo.

El estreno frente a Arabia Saudí centra toda la atención. El defensa huyó de favoritismos y apeló al peso de la historia de la camiseta celeste para afrontar el debut: "Al final un Mundial no se juega todos los días. Arabia va a ser un rival muy duro, ha crecido mucho, su Liga ha crecido, hemos visto los vídeos, son jugadores con jerarquía... Somos Uruguay y sabemos lo que llevamos en el pecho".

Respecto a lo que espera sobre el césped, vaticinó una batalla de alta tensión: "Todos los partidos son importantes realmente. Me imagino un partido con mucha intensidad; sin duda intentaremos hacer nuestro juego, estar atentos a los detalles. La emoción, que va a estar a flor de piel, no nos tiene que afectar de manera negativa. Hay que entender el partido desde el corazón, es muy importante dejar de lado la sensación...".

Orgullo por los 99 partidos y lección de madurez

A nivel personal, el futbolista está a las puertas de alcanzar una cifra histórica con su país, algo que afronta con la pasión intacta del primer día: "Pensar en los 99 partidos que ya jugué me llena el pecho de orgullo, no hay nada más hermoso que representar a tu país". El defensor dejó claro que la veteranía no le ha restado un ápice de romanticismo y apuntó que "el que no siente el fútbol no puede sentir las mariposas en el estómago en este torneo", antes de sentenciar lo que significa para él la llamada de la selección: "Ponerse esta camiseta es un privilegio y un orgullo tremendo".

Tras superar una reciente dolencia, el jugador disipó las dudas sobre su estado físico y dejó la decisión en manos del cuerpo técnico: "Físicamente estoy bien, he vuelto de una lesión de tobillo, estoy trabajando bien. Si estoy a la orden, ya es cosa del entrenador". En sintonía con ese espíritu colectivo del cholismo, el zaguero firmó una de las reflexiones más profundas sobre la gestión del ego dentro de un plantel: "El jugador de fútbol tiene un ego interno que lo deja ciego. Sumar desde donde te toque estar es lo que aprendí".

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Finalmente, al ser preguntado por su futuro y su continuidad en el conjunto madrileño, el internacional charrúa prefirió mantener la cautela: "Tengo dos años más de contrato con el Atleti, no he hablado con el club formalmente. Lo que decidan, escucharlos, y si tengo una decisión se lo diré a mi gente y luego a ustedes".