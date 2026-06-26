José Luis Sánchez saca de sus casillas a Lobo Carrasco: "¡Qué manera de llorar!"

España afronta una noche decisiva en el Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente se mide a Uruguay en el último encuentro de la fase de grupos con la clasificación para los dieciseisavos de final todavía en juego. Además del billete para la siguiente ronda, la Roja también buscará terminar como líder del Grupo H para evitar a Argentina.

Un triunfo frente a Uruguay le asegurará la primera plaza del grupo, mientras que el empate también le permitiría conservar el liderato salvo una goleada de Cabo Verde sobre Arabia Saudí por cuatro o más goles.

Si España acaba primera, evitará a una de las selecciones más temidas del campeonato. Sin embargo, una segunda posición abriría la puerta a un enfrentamiento con Argentina en los dieciseisavos de final.

Ese posible encuentro fue uno de los temas que se debatieron en 'El Chiringuito', donde José Luis Sánchez reconoció que no quiere enfrentarse a la selección argentina porque considera que una eliminatoria de ese nivel estaría condicionada por factores que van más allá del propio fútbol: "Yo creo que si nos toca Argentina, estamos eliminados. Yo tengo pavor a lo que nos hagan en un España-Argentina".

El periodista recordó varias decisiones arbitrales que han generado polémica durante el Mundial, mencionando acciones relacionadas con Leo Messi, Vinícius, Mbappé o Neymar.

José Luis Sánchez: "Si nos toca Argentina, estamos eliminados" / atresplayer

A pesar de ello, insistió en que España tiene mejor equipo: "Futbolísticamente somos mejores que Argentina. ¿Podemos ganar a Argentina? La ganaríamos, pero estamos fuera. Yo no quiero jugar contra Argentina".

Las palabras del colaborador encendieron a Lobo Carrasco, que salió en defensa de la Albiceleste y criticó que se intenten explicar sus buenos resultados únicamente por las decisiones arbitrales: "Si todos pensasen como él, yo sería argentino. Sería argentino ya porque no pierde, y porque si ganan, siempre es el árbitro. ¡Qué manera de llorar!".

Además, aprovechó para reivindicar la figura de Leo Messi, al que calificó como "el jugador más grande de todos los tiempos", situándolo junto a otras leyendas como Diego Armando Maradona, Pelé o Johan Cruyff.

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El exjugador zanjó el asunto con un mensaje directo a José Luis Sánchez: "No menosprecies a Argentina, que entonces sí que te puede entrar un bochorno. ¡No desprecies a Argentina!".