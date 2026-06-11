José Bonal, experto en economía, sobre los precios del Mundial: "Se suben precios hasta que deje de de haber demanda. Y la realidad es que no deja de haber demanda"

El Mundial de Fútbol de 2026 en Estados Unidos, México y Canadáestá llamado a convertirse en el más caro de la historia para los aficionados. Los precios de las entradas, del transporte y de la estancia en los países que lo organizan, además de la inflación, hace que nos encontremos ante una de las citas más prohibitibas de los últimos años.

En este sentido, José Bonal, profesor del grado en Sports Management de la Universidad Europea, asegura que la escalada de precios no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una combinación de factores macroeconómicos y un cambio estructural en la forma de consumir el deporte, además de la inflación impulsada por crisis como la del COVID, la guerra de Ucrania o las tensiones en el suministro de petróleo.

"Si se miran registros de los últimos cinco años, ha sido de las mayores subidas de la historia. Esto es lo que hace que sin duda esté siendo un pronóstico alto de que va a ser de los mundiales más caros", afirma el experto.

A esto se suma el factor de la divisa. El experto señala que en ediciones anteriores en naciones con monedas más débiles, como el real en Brasil o el rand en Sudáfrica, el escenario era diferente porque el cambio favorecía al visitante. Sin embargo, en esta ocasión, aunque México pueda amortiguar un poco el golpe por el peso mexicano, "los precios están siendo equiparables a dólares americanos o dólares canadienses", lo que confirma los pronósticos de que "va a ser el más caro sin duda".

El estadio de Los Ángeles, preparado para el Mundial / AP

A pesar de las alarmas sobre el coste total de la experiencia, la geografía de los países anfitriones ofrece un colchón gracias a su enorme capacidad e infraestructura. El presupuesto final dependerá radicalmente del origen del viajero y de su previsión, pero el mercado norteamericano permite diversificar opciones. "Si los vuelos a JFK en Nueva York están carísimos, puedo volar a Newark, a Filadelfia o incluso a Boston y tomar un tren", explica el especialista, añadiendo que con los hoteles ocurre lo mismo al poder buscar alternativas en Brooklyn o Queens: "La oferta es muy amplia y eso sí que ayuda".

Esta flexibilidad, que contrasta con las limitaciones logísticas de Rusia o Qatar, recuerda a lo sucedido en los Juegos Olímpicos de París, donde "había gente que venía y volvía en el día y no hacía ni siquiera noche ante los precios disparatados".

No obstante, la dispersión geográfica de esta edición sí introducirá un reto inédito debido a la existencia de cuatro husos horarios diferentes, algo que obligará a regular muy bien el control de los horarios de los partidos: "Eso sí que va a ser nuevo. Habrá que tener bastante controlados y regulados los horarios de los partidos".

Más allá de la logística, el verdadero motor de las tarifas actuales responde a una transformación cultural en la monetización de los grandes acontecimientos deportivos, un aspecto que el experto destaca como el eje central de la situación actual.

La sociedad actual está "sedienta de experiencias" y el umbral de lo que está dispuesta a pagar ha subido de forma exponencial debido al auge de las redes sociales. "Ir a una Copa del Mundo y poder decir que estás ahí, vale más. Queremos ganar estatus a través de experiencias y decir 'mira cómo mola mi vida porque me puedo permitir esto'", afirma, apuntando a un cambio en los valores sociales donde el disfrute personal se valora hoy tanto o más que los hitos laborales.

El ejemplo más claro de esta tendencia inelástica se vive en las finales de la NBA de los New York Knicks, cuyos tickets han alcanzado precios históricos: "Son las entradas más caras de la historia del deporte. Más que la Super Bowl".

El Mundial 2026 abre el telón este jueves 11 de junio / Europa Press

Este escenario plantea un panorama adverso para el turista extranjero, que asume el grueso de los incrementos de tarifas y visados. Sin embargo, el mercado local norteamericano es tan sumamente consumista y autosuficiente que la demanda no se resiente. "Si tú no vienes, me da igual, alguien lo pagará. En Nueva York hay la suficiente población interesada a la que le da igual el dinero y quiere decir que estuvo ahí", advierte el analista. "Estados Unidos es suficientemente voraz a nivel de hambre de experiencias, de hecho es el país más consumista a nivel de experiencias, junto con Japón o o o China".

"Solo con ese mercado ya son capaces de de generar beneficio, es una demanda tan inelástica que para ellos es una maravilla el poder subir precios hasta que deje de de haber demanda. Y la realidad es que no deja de haber demanda", añade Bonal. "Por lo tanto, es una situación totalmente nueva y que creo que va a marcar un antes y un después, principalmente alimentada por las redes sociales".

Como consecuencia directa, el torneo acelera un proceso de gentrificación en las gradas, donde el aficionado tradicional de a pie cede su espacio a un perfil de turista ocasional o de alto poder adquisitivo que busca el evento como un hito social único.

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Esta dinámica, que ya se observa en las finales de la Champions League, define el futuro del negocio deportivo. El especialista concluye con una advertencia de cara al futuro: "Cuando llegue el Mundial de 2030, vamos a ver cómo personas que son socias de clubes y están acostumbradas a ir al fútbol no van a ser los principales consumidores, sino que vendrán personas que simplemente quieren aprovechar para visitar el país y decir que han estado allí".