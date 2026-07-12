Jorge D’Alessandro se deshace en elogios hacia Julián Álvarez tras el partido de Argentina: "Es mágico"

La emisión especial del duelo entre Argentina y Suiza reunió a Jorge D’Alessandro, Lobo Carrasco y Álex Silvestre en una mesa cargada de nervios.

Durante gran parte del encuentro, D’Alessandro mostró una profunda disconformidad con la actitud y el rendimiento de los jugadores argentinos, insistiendo en que "no se podía jugar así" y advirtiendo repetidamente que "iban a tener un susto".

El ambiente era de máxima tensión mientras el partido avanzaba hacia una prórroga desgastante, con un combinado albiceleste que no lograba imponer su ritmo ante una Suiza sorprendentemente sólida.

El gol de Julián Álvarez que cambió el ánimo del debate

El minuto 112 marcó un antes y un después en la retransmisión. Julián Álvarez, incansable durante todo el encuentro, culminó una acción brillante para adelantar de nuevo a Argentina.

La reacción de Jorge D’Alessandro fue inmediata y profundamente emocional. Con lágrimas en los ojos, el analista argentino se rindió ante el delantero: "Es mágico. Me pareció mágica la jugada de Julián. Me alegro mucho por el chaval por lo que ha peleado este partido. El MVP para mí debe ser Julián y el portero argentino, los demás no han estado nada bien."

El gol no solo alivió la tensión de la retransmisión, sino que transformó por completo el discurso del comentarista, que pasó del enfado a la admiración absoluta.

Sorpresa por el físico suizo en la prórroga

Tras el tanto, tanto D’Alessandro como Lobo Carrasco coincidieron en destacar el sorprendente estado físico de los jugadores suizos, capaces de mantener la intensidad pese a los más de cien minutos disputados.

Entre sus comentarios, D’Alessandro dejó frases que reflejaban su asombro: "Pero bueno, cómo siguen corriendo así." "Pero qué les pasa a los rojos estos."

La resistencia helvética fue uno de los temas recurrentes en la mesa, que no dejó de remarcar la dificultad del duelo para la Albiceleste.

El tercer gol y la consagración definitiva de Julián Álvarez

El cierre del partido y de la retransmisión llegó con el tercer gol argentino, obra de Lautaro Martínez tras una acción iniciada por Julián Álvarez. D’Alessandro volvió a deshacerse en elogios hacia el delantero: "La jugada que hizo Julián, la montó toda él."

El analista reafirmó así su cambio radical de postura, situando a Álvarez como el gran protagonista de una noche sufrida, emocionante y decisiva para Argentina.

Argentina ya calienta la semifinal

Tras el pitido final, los jugadores argentinos se fundieron en abrazos y se dirigieron a la grada del Kansas Stadium para agradecer el apoyo incondicional de su afición.

Allí, hinchas y futbolistas entonaron juntos uno de los cánticos más emblemáticos del folclore albiceleste: "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés."

La escena dejó claro que la semifinal contra Inglaterra ya se vive como un duelo especial, cargado de rivalidad histórica y de un ambiente que los argentinos han empezado a encender desde el mismo momento en que sellaron su clasificación.