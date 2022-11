Jordi Alba: "Vamos a Qatar con la idea de ganar el Mundial"

Está encantado con Luis Enrique: "Me gusta muchísimo cómo ve el fútbol y la vida, le estoy muy agradecido" Jordi Alba, entrevistado por SPORT, se muestra optimista y reconoce: "Es un título que me falta y sueño con ganar el Mundial"

Jordi Alba atendió a SPORT con una amplia sonrisa tras ser convocado por Luis Enrique para el Mundial de Qatar 2022. Una cita a la que llega muy ilusionado y en forma. Esta es la entrevista completa con el internacional azulgrana:

Lo primero, felicitarle.

Muchas gracias. Muy contento de poder jugar mi tercer Mundial. Tengo muchísima ilusión, muchísimas ganas. Y estoy seguro de que irá bien. ¡Ojalá!

Salen parámetros físicos que indican que está a tope, los mejores en los últimos cinco años. ¿Le llega la cita en el mejor momento?

Sí, a principio de temporada no estuve jugando muchos partidos seguidos, pero antes de esta convocatoria he podido hacerlo con más regularidad y me encuentro muy bien física y mentalmente.

"Me encuentro muy bien física y mentalmente"

¿Qué selecciones ve como favoritas al título?Francia, Brasil, Argentina... también Holanda. Nosotros vamos también como una gran selección, estamos haciendo las cosas muy bien desde hace muchos años y estoy muy confiado.

Le veo muy convencido, pero dígame una cosa, ¿si no puede ganar España, quién le gustaría, quizás Argentina por Leo Messi?

Es que me centro en que España gane el Mundial, la verdad. Es un trofeo que me falta a nivel individual y sería espectacular que España ganara su segundo Mundial. Vamos con esa idea.

¿Qué supondría conquistarlo? ¿Haría alguna locura?

Sueño con ganar el Mundial, con llevarnos la Copa. No sé lo que haría, eso de las promesas es muy relativo, pero insisto, es un torneo que me falta y creo que hay selección para poder competir.

"Sería espectacular que España ganara su segundo Mundial, vamos con esa idea"

¿Ve a España entonces con posibilidades de ganar?

Sí, con muchas opciones. Nadie apostaba por nosotros en la Eurocopa y a mi entender fuimos el mejor equipo. Esta selección tiene muchísima confianza, está muy bien trabajada por el staff. Hay unión y un gran grupo.

Liderado por Luis Enrique. ¿La clave de esta selección es su espíritu competitivo, que no haya un once fijo y todos tengan que ganarse el puesto?

Sí, eso solo lo ha conseguido Luis. Juegue quien juegue, vamos todos en una misma dirección y eso es lo que nos va a hacer llegar lejos en el Mundial.

¿Que haya tanta juventud puede pesar en un Mundial o ser una ventaja con Busi y usted como contrapuntos?

Yo creo que la mezcla es muy buena. Hay muchos jugadores de la pasada Eurocopa que hicimos un gran papel y los jóvenes seguro van a aprender de los veteranos y también a la inversa.

"La mezcla que hay en la selección de jóvenes y veteranos es muy buena, todos aprendemos de todos"

¿Qué le dice que siete jugadores sean del Barça, que siga siendo el bloque de la selección, pese a las dificultades?Es que el mister en ese aspecto nunca se fija en los equipos, se fija en los jugadores y en el Barça están saliendo jóvenes muy buenos que seguro harán también grandes cosas con la selección.

Jordi Alba, durante su entrevista con SPORT | Javi Ferrándiz

Cuando peor lo estaba pasando en su equipo, Luis Enrique le mantuvo la confianza...

Le estoy muy agradecido. Ya no solo a nivel futbolístico sino también a nivel humano, creo que sabe lo que le puedo aportar.

¿Valora que, como usted, siempre vaya de cara?

No se casa con nadie. El lleva a los que cree que están mejor en ese momento y sí, sí, es una persona muy directa y me gusta muchísimo la forma que tiene de ver el fútbol y la forma que tiene de ver también la vida.

"Luis Enrique no se casa con nadie, no se fija en los equipos, sino en los jugadores"

Hubo una época en la que no le citaba. ¿Cómo logró revertirlo?

Apoyándome en mi familia en los momentos más duros, intentando jugar bien en el Barça. Un jugador tiene que pasar por momentos buenos, pero los grandes jugadores también se ven en los momentos más complicados.

¿Y después del Mundial, qué? ¿Se ve en la próxima Euro?

Y en el próximo Mundial, jajaja. No, en serio, me centro en el ahora y luego ya se verá. Pero yo me veo con muchas fuerzas...