Jordi Alba: “El equipo está a muerte con Xavi”

De su futuro, explica: "Mi intención es quedarme en el Barça muchos años, me siento mentalmente y físicamente muy bien" Sobre Laporta comenta el de l'Hospitalet: "Es muy culé, yo también, nos gusta ir de cara, somos espontáneos y le tengo un gran respeto”

Jordi Alba analiza su situación en el Barça en la entrevista que ha concedido a SPORT antes de incorporarse a la concentración de la selección española de cara al Mundial Qatar 2022. El de l'Hospitalet habla de cómo perdió protagonismo en el Camp Nou y cómo lo está logrando recuperar, así como de la ‘supuesta’ oferta del Inter.

Jordi Alba se va al Mundial tras conseguir poco a poco revertir una situación en el Barça que estaba siendo anómala. “No me centro en si es injusta o justa. Es diferente a otros años, pero lo afronto con muchísima ilusión, me siento capacitado para jugar”, dice.

Hay tres nombres que son clave: Xavi Hernández, Joan Laporta y Mateu Alemany. Sobre el entrenador, Alba reconoce que “ahora es una relación diferente. Xavi es quien manda y hay que respetar las decisiones. Yo lo que te puedo decir es que el equipo está a muerte con el míster, estamos muy unidos. Creo que he estado al pie del cañón con todos los compañeros, con el staff. Es lo que tiene que importar”.

Del presidente, Jordi comenta que “al final el club es el que más manda, es el que mira por sus intereses. Mi relación con el presi (Joan Laporta) siempre ha sido buena. Es muy culé, yo también, somos hombres que nos gusta ir de cara, somos espontáneos y le tengo un gran respeto”.

Y del director de fútbol, que “tiene su trabajo y Mateu mirará por el bien del club, está claro, igual que yo miraré también por el bien del club y del equipo”. ¿El Inter? Su respuesta: “A mí no se me comunicó nunca nada de esa oferta ni de ninguna otra. No me dolió porque se habla de muchas cosas y quien me conozca sabe que mi intención es quedarme aquí muchos años siempre que pueda rendir al máximo nivel. Cuando no, seré el primero en irme, pero me siento mentalmente y físicamente muy bien y mientras eso se cumpla, estaré aquí”.

Alba sobre su situación en el Barça: “Me siento querido por la gente”

Así que su intención es cumplir contrato. Jordi Alba se siente “muy querido por la afición, saben que soy de la casa y que lo dejo todo”, destaca que “hay un vestuario muy bueno y unido”, asegura que ve “al equipo muy fuerte en la Liga” y que “el Barça debe luchar por todos los títulos”.

Y sobre la rebaja salarial, afirma que “siempre he ayudado al club cuando me lo han pedido, ahora no lo han hecho. Nadie puede decir lo contrario y en este sentido, estoy muy tranquilo”. La próxima temporada puede ser el primer capitán del Barça.