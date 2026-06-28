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MUNDIAL 2026
Jordania - Argentina, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en directo el Jordania-Argentina de la tercera y última jornada del Grupo J en el Mundial 2026, con Messi en el banquillo y Julián titular
Confirmado: Messi, suplente
Solventada la gran duda en el once de Scaloni. El seleccionador ya avisó de que Leo Messi arrancaría el partido desde el banquillo, por lo que todas las miradas apuntaban a Julián Álvarez. La Araña había sido suplente en las dos primeras jornadas y se esperaba su presencia como titular ante Jordania. Dicho y hecho. Eso sí, se mantiene también Lautaro en el once, formando la doble punta de la Albiceleste.
El once de Jordania
Y este es el once que presenta Jordania:
¡Julián, titular!
¡Ya tenemos el once de Argentina! Julián Álvarez será titular: Dibu; Giuliano, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Lo Celso, Palacios, Paredes, Nico Paz; Lautaro y Julián.
¡Muy buenas noches! Bienvenidos al minuto a minuto de este Jordania-Argentina. Desde ya, les contamos la última hora de todo lo que suceda en la última jornada del Grupo J.
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