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MUNDIAL 2026

Jordania - Argentina, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo

Sigue en directo el Jordania-Argentina de la tercera y última jornada del Grupo J en el Mundial 2026, con Messi en el banquillo y Julián titular

Julián, en el Argentina-Austria

Julián, en el Argentina-Austria / JEFFREY MCWHORTER

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Marc Marín

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