Jordania - Argentina, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo

Confirmado: Messi, suplente

Solventada la gran duda en el once de Scaloni. El seleccionador ya avisó de que Leo Messi arrancaría el partido desde el banquillo, por lo que todas las miradas apuntaban a Julián Álvarez. La Araña había sido suplente en las dos primeras jornadas y se esperaba su presencia como titular ante Jordania. Dicho y hecho. Eso sí, se mantiene también Lautaro en el once, formando la doble punta de la Albiceleste.