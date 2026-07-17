De Jong no es el único: Las estrellas que se ha 'cargado' el Mundial

El Mundial es para cualquier futbolista el trofeo más prestigioso que se puede obtener durante su carrera. Es el título con el que todos sueñan; no hay nada más grande para un jugador que poder proclamar campeón del mundo a su país. Sin embargo, a veces, para tratar de lograr el cometido, muchos ponen su físico en riesgo, cayendo lesionados ante la imprudencia.

Es el caso de Frenkie de Jong, quien, tras forzar para jugar la Copa del Mundo con Países Bajos, ha regresado con una lesión de rodilla que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante, como mínimo, cuatro meses. No obstante, el centrocampista no es el único que regresará a su club lesionado por forzar de más en el aspecto físico, ya que la máxima competición de la FIFA ha triturado a algunos jugadores que llegaban muy exigidos en el aspecto físico tras una larga temporada.

Piezas clave que caen rotas

Entre los que han caído lesionados de menos gravedad durante la competición destacan sobre los demás tres nombres: Thibaut Courtois, Johan Manzambi e Ismael Saibari, los cuales, si bien no deberían tener problemas al regresar con sus clubes, han marcado las posibilidades de sus selecciones en el devenir del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

AMDEP8590. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 10/07/2026.- Lamine Yamal (i) de España disputa el balón con Thibaut Courtois / Lavandeira. Jr / EFE

El portero belga cayó lesionado en el choque de cuartos frente a España y fue sustituido por Lammens, que no estuvo acertado en el rechace de un remate de Cubarsí que terminó convirtiéndose en el gol decisivo de Merino al minuto 88. Por su parte, Manzambi sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante el último entrenamiento previo al cruce de octavos frente a Colombia y no pudo estar en la clasificación contra los cafeteros ni en la eliminación en la prórroga contra la Argentina de Leo Messi. Misma suerte corrió Ismael Saibari, una de las grandes revelaciones del Mundial, ya que no pudo ser de la partida ante Francia en cuartos debido a una distensión en el bíceps femoral.

Además, Jordan Henderson protagonizó uno de los infortunios más surrealistas, al caer de manera aparatosa tras saltar una valla celebrando la clasificación de los 'Three Lions' ante México y terminar lesionándose de gravedad el brazo: "Es el antebrazo izquierdo, Jordan lo tiene completamente destrozado", declaró su padre a la 'BBC'.

Eso sí, los jugadores que menos suerte han tenido, además de Frenkie de Jong, son William Saliba y Nuno Mendes. En el caso del central francés, pidió el cambio ante España al minuto 28 tras caer fulminado al césped. "No puedo más, tengo la espalda destrozada", comentó a su compañero en la zaga Dayot Upamecano, según informa 'L'Equipe'. Al no terminar de dejar atrás sus problemas crónicos en la espalda, la opción de que pase por quirófano podría terminar por ser la solución, aunque, si se confirma dicha operación, estaría entre cuatro y cinco meses de baja.

Lamine disputando un balón con Nuno Mendes / JEFFREY MCWHORTER / EFE

Por su parte, Nuno Mendes podría correr una suerte parecida a la del galo, pese a que todavía no hay un diagnóstico firme de su lesión. Tras un intenso duelo con Lamine Yamal, cayó sobre el césped antes de ser sustituido para dar cabida a Semedo, generando la sensación de que podía haber sufrido una rotura muscular. Si bien el alcance no está confirmado, no sería de extrañar que deba parar algunas semanas antes de volver a la rutina con el PSG, en lo que sería una pésima noticia para Luis Enrique.