La selección de Países Bajos había iniciado con buenas sensaciones su participación en el Mundial 2026. Tras un trabajado empate frente a Japón (2-2), los neerlandeses golearon a Suecia (5-1) y superaron con autoridad a Túnez (3-1), asegurándose el liderato del Grupo F y confirmando una progresión que invitaba al optimismo.

Sin embargo, el sueño mundialista se truncó antes de lo esperado. La 'Oranje' cayó eliminada ante Marruecos en una dramática tanda de penaltis, después de que un cabezazo de Issa Diop en el minuto 91 forzara la prórroga cuando la victoria parecía encarrilada para los europeos. Cody Gakpo había adelantado a los neerlandeses en el minuto 72, pero el empuje marroquí y su superioridad en la medular terminaron inclinando la balanza. El empate en los instantes finales dio alas a los 'Atlas Lions', que acabaron sellando su clasificación desde los once metros.

Van der Vaart, exfutbolista de Países Bajos / EFE

Tras la eliminación, una de las voces más críticas fue la de Rafael van der Vaart. El exinternacional neerlandés, con pasado en clubes como Real Madrid, Ajax y Tottenham, no ocultó su decepción durante su análisis para la cadena pública NOS y señaló directamente a Frenkie de Jong.

"Frenkie de Jong jugó el peor partido que he visto en mi vida. Fue realmente decepcionante, aunque también es consecuencia del sistema. Sabíamos que la gran fortaleza de Marruecos estaba en el centro del campo y, aun así, decidimos jugar con solo dos mediocampistas", declaró.

De Jong ante Marruecos / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Koeman, bajo presión

Van der Vaart sostuvo que De Jong sufrió especialmente porque nunca logró sentirse cómodo en un encuentro en el que Países Bajos perdió el control del balón durante largos tramos. Según el exfutbolista, el cambio táctico de Ronald Koeman, que apostó por una defensa de cinco hombres, dejó al equipo en inferioridad numérica en el mediocampo frente a una selección marroquí que dominó esa parcela del juego. "Estoy muy decepcionado. Habíamos superado la fase de grupos con solvencia y todo parecía encajar. No entiendo por qué se decidió cambiarlo todo justo contra Marruecos", aseveró.

Koeman, en el partido del Mundial ante Marruecos / EFE

El seleccionador neerlandés defendió su planteamiento tras el encuentro. Koeman explicó que el cambio de sistema buscaba reducir espacios y ganar solidez defensiva ante el dinamismo de Marruecos, convencido de que esa estructura ofrecía más garantías que la línea de cuatro utilizada durante la fase de grupos.

No obstante, parte de la prensa y la afición consideran que la decisión supuso una renuncia al tradicional estilo ofensivo neerlandés. A su juicio, el equipo cedió la iniciativa a su rival y terminó disputando un partido excesivamente conservador. Aunque Koeman respaldó sus decisiones en la rueda de prensa posterior, el debate sobre su continuidad ya ha comenzado en los Países Bajos tras una eliminación que ha dejado un profundo sentimiento de frustración.

La decepción es enorme en la 'Oranje', que llegaba al torneo con aspiraciones mucho más ambiciosas. Para muchos, las palabras de Van der Vaart reflejan el sentir general: una noche para olvidar en la que el equipo no estuvo a la altura de las expectativas y en la que Frenkie de Jong acabó simbolizando el fracaso colectivo.