De Jong: "¿Cerca de fichar por el Manchester United en verano? No voy a hablar de fútbol de clubes. Estoy en el Mundial"

El centrocampista holandés no ha querido hacer ninguna valoración sobre su posible futuro La selección de Países Bajos juega mañana contra Qatar y está convencido que mejorarán sus prestaciones

Frenkie de Jong fue uno de los grandes protagonistas del mercado de verano. Su nombre estuvo casi cada día en los medios porque el FC Barcelona decidió escuchar propuestas ante la necesidad de desprenderse de algún jugador por una cantidad millonaria y así conseguir dinero para posibles fichajes y aligerar la masa salarial del primer equipo, absolutamente disparada.

Uno de los clubes que más insistió en su fichaje fue el Manchester United, curiosamente el rival del Barça en la próxima eliminatoria de Europa League. El técnico de los 'Red Devis', Erik Ten Hag, lo quería y lo sigue queriendo para que lidere su proyecto en Old Trafford. Hoy en la rueda de prensa previa al duelo entre Países Bajos y Qatar le han preguntado al futbolista si estuvo cerca de fichar por el United y su respuesta ha sido muy clara. "¿Cerca de fichar por el Manchester United en verano? No voy a hablar de fútbol de clubes. Estoy en el Mundial", ha dicho, taxativo.

La realidad es que Frenkie de Jong jamás se planteó una salida del Barça este verano pese a que también ha reconocido que no le gustó nada como se comportó el club durante el verano. El centrocampista es una pieza importante en el equipo de Xavi y está muy feliz en la ciudad. Se ha adaptado perfectamente y quiere quedarse muchos años en el club.

Por lo que se refiere al Mundial, De Jong ha reconocido que no jugaron bien contra Ecuador pero está convencido que ante Qatar mejorarán para poder sellar su pase a octavos de final. "No estuvimos lo suficientemente bien con el balón contra Ecuador, generalmente somos mejores que eso. Tenemos mucha calidad y como dijo el entrenador es un accidente y no algo que volverá a suceder", ha comentado. También le han preguntado sobre su estado, pues estaba un poco pálido. "Tengo un poco de dolor de garganta y solo dormí un poco, eso es todo".