Jonathan David, de estar en el radar del Barça a mantenerle el pulso a Messi en el Mundial

El arranque del Mundial nos está ofreciendo grandes exhibiciones de casi todas las estrellas del panorama futbolístico. También hay espacio para las revelaciones y para las decepciones, así como para la consolidación de otros futbolistas de talla mundial como Jonathan David, el delantero que sondeó el Barça y que ahora comparte Bota de Oro provisional con Leo Messi.

Aterrizaba el canadiense en la Copa del Mundo como uno de los '9' a seguir, tras una temporada discreta en la Juventus que no eclipsó su mayor virtud: los goles se le caen el bolsillo. Fichó Jonathan David por la Vecchia Signora el pasado verano, procedente de un Lille en el que anotó la friolera de 109 dianas en cinco temporadas.

De hecho, era considerado en julio de 2025 la gran ganga del mercado. El delantero más codiciado del momento, pretendido por media Europa, quedaba libre con 25 años. Y en escena quiso aparecer el FC Barcelona, que lo tenía en su radar como posible sustituto natural de Robert Lewandowski. Pero el club azulgrana decidió esperar un año más para fichar a un '9' y la Juventus se adelantó.

Canadá logra su primera victoria de la historia en un mundial / Canadá

Desatado David

Tras ocho goles en su debut en la Serie A, Jonathan David llegaba al Mundial como una de las estrellas a tener muy en cuenta. Y el gran líder de la anfitriona Canadá no defraudó. No logró ver puerta en el estreno ante Bosnia, eclipsado por Cyle Larin, pero se desató ante Catar.

Suyos fueron tres de los seis goles que le endosó el combinado canadiense a Julen Lopetegui, en un partido surrealista que tuvo de todo. Pero en el caos reinó Jonathan David. A punto estuvo de abrir la lata en un latigazo tremendo cuyo rechace lo terminó recogiendo Larin. Iba a ser solo un presagio de lo que vendría después.

Canadá celebra uno de los seis goles a Catar / EFE

El 'nueve', que sin embargo luce el '10', abrió la veda con su primer gol sobre la media hora, cazando una volea imparable en el área. A ese tanto se le sumó otro antes del descanso, esta vez tras cazar un rechace del portero en boca de gol. Y con Canadá en superioridad numérica (once contra nueve), Jonathan David culminó su obra con el hat-trick en el añadido: control en el área, giro y gol.

Bota de Oro provisional

Tres tantos con los que iguala ni más ni menos que a Lionel Messi al frente de la carrera por la Bota de Oro del Mundial. Solo el canadiense le mantiene el pulso al crack argentino, ambos con sendos hat-tricks históricos, porque Jonathan David contribuyó con su triplete a que Canadá lograse la primera victoria de su historia en un Mundial.

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Una ganga en su día que dejó escapar el Barça por priorizar un extremo y que ahora puede consolidarse como uno de los grandes 'nueves' de Europa. "El Barça siempre fue el equipo que animé mientras crecía. Cuando creces apoyando un equipo, es un sueño jugar para ellos", llegó a decir el pasado mes de noviembre. ¿Se cruzarán sus caminos en el futuro?