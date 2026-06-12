Jonathan David, el '9' que sondeó el Barça, decepciona en el debut

Jonathan David dejó una huella imborrable en Alta Francia. Dijó adiós al LOSC Lille el pasado verano de 2025 al expirar su contrato y quedó como agente libre. Quien se lo lleve, habrá ganado la lotería, se llegó a pensar. Meses antes había dejado caer su deseo de vestir de azulgrana: "Fue siempre el equipo con el que crecí. Cuando creces apoyando a un equipo, tu sueño es jugar para ellos". Su elevada ficha era el gran escollo para un Barcelona que se retiró de una puja que ganó la Juventus.

Al canadiense se le caían los goles. Firmó 109 dianas en 233 partidos y alcanzó su techo en la temporada 2024/25, la más prolífica de su carrera, con 25 dianas y 12 asistencias. Un delantero fiable, constante y con el gol entre ceja y ceja. Sin embargo, ese instinto se ha diluido en una 'Vecchia Signora' en la que todavía no ha encontrado su sitio. Su primera campaña en Turín la cerró con apenas ocho goles en 46 partidos.

No ha sido su año, está claro. Aun así, se vislumbra como la gran esperanza de una selección de Canadá que sueña con superar la fase de grupos por primera vez en su historia. Ante su gente, en Toronto, tuvo que ir a remolque en su estreno frente a Bosnia, que se cargó a la tetracampeona del mundo, Italia, en la repesca.

Jonathan David disputa el balón con Ivan Basic / Bienvenido Velasco / EFE

Jovo Lukic avanzó a los balcánicos en el marcador y un gran gol del exmallorquinista Cyle Larin en el tramo final evitó la derrota. Así, la 'Hoja de Maple' logró sacudirse la presión de romper su particular maldición y empató su primer partido en una Copa del Mundo. Seis derrotas - en dos Mundiales - después, sumó el primer punto de su historia en el torneo.

Impreciso

No consiguió ser diferencial un Jonathan David que incluso fue sustituido a la hora de partido. El '10', nacido en Brooklyn pero criado en Ottawa y máximo goleador histórico de su selección, no estuvo precisamente acertado en el debut.

Precisó de una ocasión clarísima para anotar el 1-0 en los primeros compases del encuentro: un muy mal despeje de Katic quedó en el área, pero su remate salió demasiado blando y centrado. Cinco minutos después, llegó el tanto bosnio.

A partir de ahí, salió de su zona y se descolgó para entrar en contacto con el balón para generar espacios, pero fue bien sostenido por la zaga balcánica. Su sacrificio sin balón fue, como siempre, de diez. Se vació para presionar y recuperó varios balones.

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No ve puerta desde el pasado 19 de abril frente al Bolonia y, por ahora, su sequía goleadora se prolonga en el Mundial. Tiene la oportunidad de reivindicarse ante Qatar el próximo viernes 19 de junio.