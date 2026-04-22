João Félix renace en Arabia Saudí y ya mira al Mundial

A menos de dos meses para el inicio del Mundial 2026, João Félix sigue deslumbrando al mundo del fútbol en la liga de Arabia Saudí con el Al-Nassr.

Los números de la presente temporada del portugués de 26 años son unos datos nunca antes vistos en su carrera. Félix lleva 22 goles y 16 asistencias en 40 encuentros de la Saudi Pro League, estadísticas muy alejadas de las de los últimos años en su paso por España, Inglaterra e Italia.

Hay que remontarse a su etapa en Benfica, su equipo de formación, para encontrar unos datos similares a los que está consiguiendo el luso esta temporada. En la campaña 18-19, Félix registró 20 goles y 11 asistencias en 43 encuentros antes de su fichaje por el Atlético de Madrid en el siguiente año.

El 'Menino de Ouro' ha encadenado unos años de irregularidad que han hecho pensar que es una de esas estrellas que nunca llega a brillar del todo, sino que solo presenta destellos. Sin embargo, con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en la esquina, el luso está demostrando que puede ser una pieza clave para Roberto Martínez en la selección portuguesa y cómo sus botas aún gozan de mucho fútbol.

Jorge Jesús dio con la tecla

En su mejor nivel futbolístico, su experimentado entrenador Jorge Jesús no ha tardado en reconocer el esfuerzo del futbolista: “Joao Félix está registrando cifras históricas, inéditas en su carrera. Este rendimiento es fruto de un extraordinario trabajo individual, combinado con una gran cohesión colectiva dentro del equipo”, expuso el técnico portugués.

Con Diego Pablo Simeone en el Atlético, Félix se quejó de que su rendimiento en el campo no era el mejor debido a su posicionamiento en él, pero la afición quiso verlo como una excusa del portugués. Sin embargo, Félix agradeció a su actual entrenador situarlo como mediapunta en el Al-Nassr: “Hacía mucho tiempo que un entrenador no me colocaba en mi sitio. Me ha devuelto a la posición en la que empecé y donde me siento más cómodo”, confesó el delantero.

João Félix, a un paso del Mundial

Roberto Martínez sigue de cerca a Félix, que puede ser un gran aliado para Portugal en el Mundial de 2026. “Está disfrutando mucho. Ha llegado a un club donde toda la atención está puesta en él y debe ser el ‘playmaker’. Es un jugador que asiste a los delanteros, que imprime un ritmo alto a su equipo, y creo que está pasándoselo muy bien”, explicó el entrenador español.

Noticias relacionadas

El final de temporada es clave para Félix, pero parece ser que será una pieza importante en el esquema de 'Robert', que ya prepara un billete con destino a América para el luso.