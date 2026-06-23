Joao Cancelo no se olvida del Barça

Joao Cancelo no ha borrado al Barça de su cabeza. El lateral portugués, que la última media temporada jugó cedido en el conjunto azulgrana procedente del Al Hilal, mantiene intacto su vínculo con la entidad catalana. De hecho, desde el Barça existe la voluntad de seguir contando con un futbolista que aporta polivalencia y experiencia a una plantilla en la que Hansi Flick valora especialmente su capacidad para actuar en ambas bandas defensivas.

La intención del club pasa por encontrar una fórmula económicamente asumible para retener al portugués más allá de esta cesión. Las conversaciones con el Al Hilal llevan semanas abiertas y, aunque la predisposición de todas las partes es positiva, todavía quedan aspectos por resolver. El Barça confía en que la voluntad del propio Cancelo, que ya ha expresado en varias ocasiones su deseo de continuar en el Spotify Camp Nou, acabe siendo determinante para desencallar una operación.

Joao Cancelo celebra un gol contra el Betis / GORKA URRESOLA

Otro guiño al Barça

Por el momento, el internacional luso, concentrado con Portugal en el Mundial 2026, volvió a dejar una declaración de amor hacia el conjunto azulgrana durante la rueda de prensa previa al duelo de este martes contra Uzbekistán, correspondiente a la segunda jornada del Grupo K. "A mí me gusta mucho el Barça, pero jugar por Portugal es diferente. Estoy representando a mi país, a mis amigos con los que jugaba por la calle. Para mí es un placer estar aquí", aseguró Cancelo.

Más allá de ese guiño al club azulgrana, el defensa insistió en la importancia del compromiso que supone vestir la camiseta de su selección y en la necesidad de reaccionar después del decepcionante estreno mundialista.

"Esta semana de trabajo ha sido importante, he visto la motivación de cara al partido, es lo importante, que dejemos a un lado estas críticas, porque no nos benefician. Ojalá marque mañana, pero lo que quiero es ayudar, lo importante mañana es ganar, tenemos la obligación de ganar, tenemos un margen de error muy pequeño", afirmó.

El lateral fue todavía más contundente al analizar la situación de Portugal en el torneo. "No se puede volver a fallar. Mis compañeros han tenido una actitud fantástica de cara a mañana, tenemos esa responsabilidad. Vamos a hacer todo lo posible para ganar este Mundial. Todo el mundo quiere que gane Portugal, sobre todo nosotros", añadió.

Cancelo, con Portugal en el Mundial 2026 / Agencias

Defensa a Cristiano

Durante su comparecencia también salió en defensa de Cristiano Ronaldo, cuestionado por parte del entorno portugués tras el debut mundialista. Cancelo dejó claro que su capitán ya no tiene nada que demostrar.

"Tanto Neymar como Cristiano no tienen nada que demostrar, son jugadores con muchísimo talento, lo que hacen habla por sí mismo, tanto Neymar como Cristiano saben lo que son y lo que representan", dijo Cancelo.

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