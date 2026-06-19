Joan Garcia: "Me han puesto en situaciones a las que no estaba acostumbrado"

Joan Garcia pasó balance de su primera temporada como azulgrana y de su participación en el Mundial la las entrevistas que ha concedido a Tot Costa y Esports 3. El portero aseguró sentirse satisfecho con su crecimiento durante los últimos años y destacó especialmente la mejora en aspectos clave de su juego como la salida de balón y la toma de decisiones.

"Creo que se mejora un poco en todo. La experiencia de ir sumando minutos y jugar partidos de alta exigencia te hace mejorar en todo", explicó. "Me han puesto en situaciones que quizás no estaba acostumbrado a vivir en un terreno de juego y creo que he respondido bien".

El internacional español puso el foco en una de las facetas en las que más ha trabajado recientemente. "La salida de balón es algo que he mejorado en estos dos últimos años. En la anterior temporada en el Espanyol también mejoré en este sentido. Hace unos años era un punto que debía mejorar, pero para eso están los entrenamientos. He mejorado en la toma de decisiones y en la salida de la pelota. Evidentemente cometeré errores, pero estoy muy contento por esta mejoría", afirmó.

Sobre su presencia en el Mundial, el guardameta reconoció que está viviendo una experiencia inolvidable pese a no ser uno de los habituales sobre el césped. "Es el primer Mundial para mí y lo estoy disfrutando mucho, de la convivencia con los compañeros y los entrenamientos. Hay que ser una familia, hacer equipo, y este grupo es muy bueno. Vamos todos a una y los que no estamos participando estamos aportando mucho fuera del terreno de juego", comentó.

Garcia también recordó cuál considera la mejor intervención de su carrera hasta la fecha. "Se la hice a Pere Milla y fue una parada de gran dificultad que sirvió para ganar el partido. Con Pere nos llevamos muy bien y siempre que veo la parada en redes sociales se la envío para que no se olvide", bromeó. Por último, el portero admitió que su llegada al Barça ha sido un factor importante para estar presente en la cita mundialista. "Fichar por el Barça me ha ayudado a estar en el Mundial, aunque nunca se sabe qué habría podido pasar", concluyó.