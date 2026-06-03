Joachim Klement, el matemático alemán que acertó los últimos tres campeones del Mundial, lanza su predicción para el de 2026

El fútbol es totalmente impredecible. O, al menos, para casi todos. Joachim Klement es un economista y matemático alemán que parece que sí puede ver el futuro del deporte.

Mediante un sistema que él mismo creó, Klement ha conseguido acertar con los últimos tres ganadores de un Mundial. Acertó con Alemania en el Mundial de Brasil de 2014. Acertó con Francia en el Mundial de Rusia de 2018. Acertó también con Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Ahora, ha lanzado su predicción para el de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Su modelo de predicción

Su modelo tiene en cuenta varias variables clave, entre ellas el PIB per cápita de cada país (por su influencia en el desarrollo de las infraestructuras deportivas), el tamaño de la población, la relevancia social del fútbol, la posición de la selección nacional en el ranking mundial y un componente de azar que Klement considera esencial destacar.

La mayor sorpresa del pronóstico sería la eliminación de Brasil en dieciseisavos de final ante Japón. En esa misma fase también quedarían fuera Ecuador, derrotado por Senegal; Colombia, superada por Croacia; y Uruguay, eliminada por Argentina, además de Escocia, eliminado por Corea de Sur.

Para la edición de este verano, el experto predice unas semifinales completamente europeas, en las que Portugal eliminaría a Inglaterra 20 años después y Países Bajos a España, recreando la final de 2010 con resultado adverso.

La selección de los Países Bajos, antes de un amistoso preparatorio para el Mundial de 2026 / Olaf Kraak / EFE

En la final, según la predicción, los Países Bajos de Ronald Koeman se impondría a la Portugal de Robert Martínez para conseguir así el primer Mundial de su historia.

Entre las selecciones sudamericanas, la única que alcanzaría los cuartos de final sería Argentina, cuyo recorrido terminaría en esa ronda tras caer frente a Portugal. Según la proyección de Klement, Cristiano Ronaldo eliminaría a Lionel Messi en un duelo que enfrentaría a ambas estrellas en cuartos de final.

Klement, que se ha convertido en una especie de Pulpo Paul en 2010, quiso, al mismo tiempo, rebajar la euforia, y recordó que su sistema no es "imbatible".

La bandera de Argentina pintada en un Mural del Mundial 2026 en Karachi, Pakistan / REHAN KHAN / EFE

"Empezó como un ejercicio para mostrarle al mundo la arrogancia de los economistas que creen que pueden pronosticar cosas sobre las que en realidad no tienen ni idea", explicó en una entrevista a 'Der Spiegel'. "La primera vez quedé horrorizado cuando Alemania salió campeón mundial en Brasil, también por el hecho de que todos los expertos habían recordado antes que nunca un equipo europeo había ganado un Mundial en Sudamérica".

"Como acerté tres veces seguidas, ahora la gente cree que este modelo es imbatible y que, evidentemente, también tendré que acertar la próxima vez", agregó. "Es algo que no tiene nada de racional, es como jugar a la lotería. Siempre digo que si alguien apuesta con base en mi pronóstico quien será el próximo campeón del mundo se trata de alguien que no tiene remedio".

Noticias relacionadas

"Es como lanzar una moneda. Puede pasar que uno haya pronosticado que la moneada caerá cuatro veces seguidas en cara y no en cruz y que eso ocurra así. Pero eso no garantiza que la próxima vez volverá a ocurrir", finaliza, antes de recordar que las variables se pueden explicar en un 55%, mientras que el otro 45% tiene que ver con la suerte.