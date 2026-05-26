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MUNDIAL 2026

Javier Enríquez, hijo de Negreira, incendia el Mundial con su polémico comentario

El 11 de junio empezará el Mundial

El hijo de Negreira incendia el Mundial con su polémico comentario

El hijo de Negreira incendia el Mundial con su polémico comentario

El hijo de Negreira incendia el Mundial con su polémico comentario / @Enríquez_Javi

Andrea Riera

Andrea Riera

El Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá está cada vez más cerca y ya genera expectación tanto por lo deportivo como por todo lo que rodea a la competición. Será una edición ampliada, con 104 partidos, y con muchas miradas puestas en cómo llegan las selecciones a la cita.

En España, uno de los temas que ha levantado debate es la poca presencia de árbitros nacionales en el torneo. En comparación con otros Mundiales, la representación española será más reducida, algo que ha reabierto la conversación sobre el nivel del arbitraje en LaLiga y su peso internacional.

Los designados para la Copa Mundial de la FIFA son Alejandro Hernández Hernández como árbitro principal y Carlos del Cerro Grande en el equipo del VAR.

En medio de todo el revuelo ha vuelto a aparecer Javier Enríquez, hijo de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Su nombre lleva años vinculado al conocido caso Negreira, la investigación judicial por los pagos del FC Barcelona a empresas relacionadas con su entorno.

En las últimas horas, el coach de fútbol profesional ha vuelto a ser protagonista tras publicar un vídeo en redes sociales en el que habla del arbitraje español de cara al Mundial con un tono irónico.

"Ahora toca estar unidos. Esto no va de Barça, Madrid o Atlético. Ahora nuestro equipo de fútbol es España, y esto va de ganar, no de hacerlo bonito. Así que ahora hay que estar unidos. Y por los árbitros no os preocupéis, no nos pueden pitar españoles. Es broma. ¡Vamos España!", comenta entre risas en el vídeo.

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Sus palabras han generado reacciones divididas en redes sociales. Algunos usuarios se han tomado el comentario con humor y han respondido con bromas similares, mientras que otros han criticado el tono de sus declaraciones, considerándolas fuera de lugar.

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