Japón lo vuelve a hacer: el ejemplo de civismo en el Mundial que da la vuelta al mundo

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 también nos está dejando imágenes que van más allá del terreno de juego. Más allá de goles y jugadas que parecen imposibles, la selección de Japón ha vuelto a dejar gestos que conquistan el corazón de los espectadores con sus lecciones de civismo.

Tras el debut de la selección nipona en la cita mundialista en Dallas ante Países Bajos (2-2), los aficionados asiáticos, después de animar y sufrir con el empate en los últimos minutos, se quedaron a limpiar las gradas del AT&T Stadium de la basura generada durante el choque. La imagen, captada por las cámaras y compartida rápidamente en redes sociales, ha vuelto a dar la vuelta al mundo.

Mientras otros estadios muestran montañas de vasos, envoltorios y restos de comida al término de los partidos, los seguidores japoneses sacaron sus bolsas azules que antes sirvieron para animar y comenzaron a limpiar su zona de la grada como si formara parte natural de la experiencia.

“Es una cuestión de cultura, pero sobre todo de respeto. Respeto por los jugadores, los aficionados y también por el estadio. Nos sentimos honrados de estar aquí, así que no queremos causar ningún desastre y luego irnos”, explicaba una joven aficionada japonesa tras el partido en declaraciones a la FIFA.

Para muchos seguidores japoneses, pagar una entrada no significa tener derecho a dejarlo todo sucio. Al contrario: el lugar que les permite vivir una pasión merece ser cuidado.

En Japón, la limpieza de los espacios compartidos forma parte de la educación desde edades tempranas. En muchas escuelas, los niños limpian sus aulas, pasillos e incluso otras zonas comunes. No se presenta como un castigo, sino como una responsabilidad colectiva. Esa enseñanza acaba trasladándose a otros ámbitos de la vida pública. La idea de no molestar, no ensuciar y dejar los espacios como se encontraron está muy arraigada en la sociedad japonesa. De ahí que, para muchos aficionados, recoger la basura después de un partido no sea un gesto extraordinario, sino una extensión natural de lo aprendido desde pequeños.

Además, el equipo de los Samurai Blue también se encargó de dejar impoluto su vestuario en el estadio, una imagen que también se repite de otras ediciones del Mundial.

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La escena se ha repetido tantas veces que ya forma parte de la identidad de la selección japonesa en los Mundiales. Pero no por habitual deja de sorprender.