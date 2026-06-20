Japón contra Túnez: el partido que hará del Mundial una competición milenaria

96 años después de la primera edición, el Mundial llegará a los 1000 partidos. El estadio de Monterrey tendrá el honor de presenciar el encuentro que enfrentará a Japón y a Túnez, un partido que podrán disfrutar los más madrugadores o aquellos que trasnochen: el domingo a las seis de la mañana comenzará a rodar el balón por milésima vez en la Copa del Mundo. Un dato que no ha sido propiedad de la selección española de milagro, pues el España-Arabia Saudí del domingo a las seis de la tarde será el partido número 1001.

Así lo ha hecho saber la FIFA a través de un video en las redes sociales en el que el mítico exárbitro Pierluigi Collina hacía entrega de la camiseta especial que se ha creado para el árbitro del partido. Esta incluye unas rayas doradas a la altura de los hombros, además de un parche también dorado en la manga en el que se indica que es el partido 1000 de los Mundiales. Más allá de esto, la FIFA no ha organizado nada más para conmemorar este día.

El árbitro designado para este partido tan especial no es otro que el rumano Istman Kovacs, el mismo que pitó en el polémico partido de ida de cuartos de final de la Champions League entre el Barça y el Atlético de Madrid, en el que los colchoneros terminaron ganando por 0 a 2 tras una polémica roja a Cubarsí. Kovacs ha pasado de ser ninguneado por la UEFA, pues no volvió a pitar en Champions tras aquel partido, a ser premiado por la FIFA.

Japón llega al partido con una baja muy sensible: Take Kubo, quien tuvo que abandonar el partido en el minuto 75 por una lesión en la rodilla, y ya se ha confirmado que el jugador de la Real Sociedad se perderá, como mínimo, el compromiso frente a Túnez. Una victoria dejaría prácticamente sellada la clasificación para la selección nipona.

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Por su parte, 'las águilas del Cartago' se estrenarán con su nuevo seleccionador despues que la federación decidiera despedir al seleccionador Sabri Lamouchi tras el mal debut ante Suecia en el que perdieron por 5 a 1. Ahora es Hervé Renard quien buscará la épica hazaña de clasificar a Túnez a dieciseisavos, y de hitos complicados sabe mucho el entrenador francés: ya consiguió ganar la Copa África con Zambia en 2012 y con Costa de Marfil en 2015, aunque seguramente es más recordado por ganar a Argentina cuando era el seleccionador de Arabía Saudí en el mundial de Qatar.